Atleta amazonense conquista mais um título brasileiro no wakeboard

Notícias do Amazonas – Jair Paulino, o Jajá do Wake, conquistou mais um título brasileiro em sua carreira, neste final de semana. O amazonense, membro do Bolsa Esporte Estadual e do Projeto Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024, subiu no lugar mais alto do pódio, em Belo Horizonte, levantando o troféu de campeão na 1ª etapa do Campeonato Brasileiro de Wakeboard.

“Com o fortalecimento das políticas públicas voltadas ao esporte em nossa região, trilhamos o caminho para a formação de jovens talentos como Jajá do Wake e ficamos felizes com mais um título que ele conquistou em sua carreira. Isso demonstra o compromisso do Governo do Amazonas em fortalecer esportistas do nosso estado”, enfatizou o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira.

Em Belo Horizonte, disputando na categoria profissional, Jajá venceu com a pontuação de 80 pontos, no segundo lugar ficou o atleta Henrique Daibert e em terceiro Pedro Lucas Pedroso. O amazonense ressaltou a importância de mais uma conquista no wakeboard.

Jair Paulino iniciou sua trajetória no wakeboard às margens do Rio Tarumã Açú. O atleta indígena coleciona mais de 30 títulos, nacionais e internacionais, entre eles o 1º lugar no Campeonato Latino Americano, na Colômbia, e a segunda colocação no Campeonato Mundial de Wakeboard, na Itália.

Em 2023, mostrando habilidade e técnica, Jair Paulino, também conquistou o primeiro lugar no mundial no World Wakeboard Championship (WWA), superando adversários de países com grande tradição na modalidade como Holanda, Estados Unidos, Portugal e Nova Zelândia.

*Com informações da assessoria