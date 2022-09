Atleta amazonense, Kathleen Manuela, faz vaquinha virtual para disputar Copa Pacífico na Bolívia; saiba como ajudar

Redação AM POST

A jovem amazonense Kathleen Manoella, 15 anos, criou uma vaquinha virtual para conseguir concretizar mais um de seus sonhos. Ele precisa arrecadar cerca de R$ 8 mil para viabilizar a sua participação Copa Pacífico de Natação 2022, em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, nos dias 21 à 27 de novembro.

Kathleen Manoella foi convocada para fazer parte da Seleção Brasileira que irá participar da Copa Pácifico. Ela disputará a competição como integrante da seleção brasileira juvenil de natação, categoria A. Porém, todas as despesas de passagem, alimentação, estadia e transporte são por conta do atleta, pois é uma Seleção diferenciada composta por atletas somente do Norte-Nordeste do Brasil.

Para contribuir acesse o link: Manu Rumo à Copa Pacífico de Natação ou faça doação direto via pix pela chave: [email protected]

A premiada nadadora irá disputar 4 competições, sendo elas no dia 18/09 na Ponta Negra por 1500 metros na competição de Águas Abertas da Federação. 15 e 16 de Outubro no Rio Negro Challenge nas provas de 1 e 4 KM. Novembro a Copa Pacífico e Dezembro última etapa do Campeonato Brasileiro de Águas Abertas em Salvador.

Kathleen é atual campeã da Travessia Almirante Tamandaré, em dezembro de 2021, onde nadou 8,5 KM. Entre outras premiações, incluindo duas medalhas de bronze no Campeonato Brasileiro de águas abertas em São Paulo no mês de abril, e semana passada em Brasília na prova de 10 KM.