Atleta amazonense Pedro Nunes é convocado para o Mundial de Atletismo Tóquio 2025

Com apoio do Bolsa Esporte Estadual, atleta de 25 anos busca medalha no Estádio Nacional de Tóquio.

Por Beatriz Silveira

01/09/2025 às 20:48

Notícias de Esporte – O atleta amazonense Pedro Nunes foi oficialmente convocado nesta segunda-feira (1º/09) pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) para representar o Brasil no Campeonato Mundial de Atletismo Tóquio 2025. O evento, que reunirá atletas de alto nível, será realizado entre os dias 13 e 21 de setembro no Estádio Nacional de Tóquio, palco dos Jogos Olímpicos de 2020.

Pedro, que compete na prova de lançamento de dardo, conta com o apoio do Governo do Amazonas por meio do programa Bolsa Esporte Estadual. Com 25 anos, o atleta é considerado um dos grandes destaques do atletismo brasileiro, tendo quebrado o recorde nacional da modalidade.

“O Governo do Amazonas tem buscado valorizar e apoiar nossos talentos, garantindo oportunidades para que atletas como o Pedro alcancem o mais alto nível do esporte. Essa convocação é motivo de orgulho para todo o estado”, destacou Diego Américo, secretário da Sedel.

Ao longo de 2025, Pedro Nunes já teve conquistas expressivas. No Troféu Adhemar Ferreira, ele terminou em terceiro lugar, com lançamento de 74,61 metros. Em abril, conquistou o ouro no Campeonato Sul-Americano de Atletismo, em Mar del Plata, Argentina, lançando o dardo a 77,92 metros.

A delegação brasileira para Tóquio contará com 42 atletas — 25 homens e 17 mulheres — classificados pelo ranking mundial ou por índices da World Athletics. O Campeonato Mundial reunirá aproximadamente 2 mil atletas de 200 países, disputando 147 medalhas em 49 provas, consolidando-se como a principal competição do calendário internacional do atletismo.

A participação de Pedro Nunes reforça o crescimento do esporte no Amazonas e a importância de programas de incentivo, mostrando que talentos locais podem brilhar nos maiores palcos do atletismo mundial.

