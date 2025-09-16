Atleta amazonense Sarah Letícia conquista 2º lugar no salto com vara nos Jogos da Juventude em Brasília

Notícias de Manaus – Manaus volta a ganhar destaque no cenário esportivo nacional por meio do talento da jovem atleta Sarah Letícia Costa Mesquita, de 16 anos, que brilhou no salto com vara durante os Jogos da Juventude CAIXA Brasília 2025, realizados no último dia 11 de setembro. Integrante da Associação Master de Atletismo do Amazonas (Amam), Sarah alcançou a marca de 1,70 metros, garantindo a medalha de prata na competição organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), com apoio da Secretaria de Esportes e Lazer do Distrito Federal.

O resultado marcou não apenas o melhor desempenho pessoal da atleta, mas também a consolidação de sua posição nos rankings internacionais: 2º lugar no Sul-Americano Sub-18 e 4º lugar no Sul-Americano Sub-20.

A conquista só foi possível graças ao incentivo do programa “Manaus Olímpica”, da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), que custeou passagens aéreas e proporcionou condições para que a atleta competisse representando Manaus e o Amazonas em um dos principais palcos do esporte juvenil brasileiro.

Superação e evolução

Emocionada, Sarah destacou o peso da vitória em sua trajetória esportiva.

“Quero agradecer à Prefeitura de Manaus e à Semjel por essa oportunidade. Se me pedissem para resumir tudo em uma palavra, seria superação. Em 2025 tive uma evolução extremamente significativa, bati meu PB (Personal Best, ou melhor marca pessoal) mais de quatro vezes em comparação ao ano passado. Foi um ano mil vezes melhor e, ao mesmo tempo, muito desafiador”, disse a jovem atleta.

Incentivo ao esporte de base

O secretário da Semjel, Joel Silva, comemorou o resultado e reforçou a importância do investimento público no esporte.

“Sarah vem mostrando uma evolução notável e um nível competitivo cada vez mais alto no atletismo nacional. O apoio da Prefeitura de Manaus é fundamental para que jovens talentos como ela continuem sonhando e alcançando conquistas. Nossa missão é fortalecer o esporte de base e garimpar atletas que levem o nome de Manaus e do Amazonas para o mundo”, afirmou.

Impacto para o futuro

O desempenho de Sarah Letícia é reflexo direto de políticas públicas voltadas ao esporte juvenil e demonstra como o incentivo pode transformar carreiras. Com apenas 16 anos, a atleta desponta como promessa para o atletismo sul-americano, inspirando outros jovens amazonenses a seguirem no caminho da prática esportiva.