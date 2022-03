Atletas de Benjamin Constant participam da seletiva para o Campeonato Mundial de Wrestling

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Quatro atletas integrantes do Projeto Bom de Luta vão participar, entre os dias 10 e 11 de abril, da seletiva para o Campeonato Mundial Estudantil de Wrestling. No início do próximo mês, os lutadores benjaminenses viajam ao Amapá para concorrer a vagas na competição internacional que será realizada na França, esse ano.

Os atletas de Benjamin Constant disputarão vagas em quatro categorias diferentes dentro do estilo livre. O competidor Ronal Dante Lima, lutará na categoria de 90kg, já o atleta Kailom da Silva disputará na categoria de peso 70 Kg, enquanto o atleta André Bindá disputará na categoria de 60kg, todos com 16 anos. Por fim, o atleta Felipe de Freitas, de 15 anos, disputará na categoria de 48kg.

O prefeito de Benjamin Constant, David Bermiguy, ressaltou o papel social dessa inciativa que projeta jovens de Benjamin Constant no cenário desportivo nacional e internacional.

‘’O projeto Bom de Luta, criado e coordenado pela Secretaria de Assistência Social da Prefeitura, é uma iniciativa de grande importância para os jovens de Benjamin Constant, porque, ao mesmo tempo que projeta esses jovens atletas no cenário interno e externo de artes marciais, também possibilita uma nova perspectiva de vida para eles’’, diz Bermiguy.

O projeto Bom de Luta é uma inciativa da Prefeitura de Benjamin Constant que adota o esporte como instrumento de transformação na vida de crianças e jovens. As lições ensinadas pelos instrutores nas aulas semanais levam dignidade e abrem novas portas aos participantes. Além de cumprir com seu papel social, o Bom de Luta tem projetado atletas benjamineses no cenário nacional e mundial da luta olímpica, com medalhas e troféus já obtidos em campeonatos nacionais e internacionais.