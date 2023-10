Boca derrota Palmeiras nos pênaltis e chega à final da Libertadores

O Boca Juniors da Argentina será o oponente do Fluminense na decisiva final da Copa Libertadores. A equipe argentina assegurou sua presença na final após uma emocionante disputa de pênaltis no Allianz Parque, na noite desta quinta-feira (5), prevalecendo sobre o Verdão por 4 a 2 nas penalidades, após um empate de 1 a 1 no tempo regular. No jogo de ida das semifinais, na Bombonera na semana anterior, o marcador permaneceu em 0 a 0.

Desta maneira, o Tricolor das Laranjeiras, que conquistou sua vaga na final ao superar o Internacional em Porto Alegre, enfrentará o Boca Juniors para decidir quem erguerá o troféu da principal competição de clubes da América do Sul no dia 4 de novembro, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

A equipe argentina chega à sua 12ª final da Libertadores, sendo a primeira desde 2018. O Boca Juniors empatou todos os confrontos eliminatórios desta edição do torneio, superando o Nacional do Uruguai nas oitavas de final, o Racing da Argentina nas quartas de final e agora o Palmeiras na semifinal.

Atuando em seu território, o Palmeiras obteve uma maior posse de bola, mas criou poucas oportunidades de gol, principalmente chutes de longa distância do volante Gabriel Menino. O Boca Juniors, por sua vez, adotou uma postura defensiva e aproveitou as transições velozes da defesa para o ataque. O gol dos argentinos ocorreu aos 22 minutos, quando Merentiel se desvencilhou do zagueiro Gustavo Gómez, penetrou na área e cruzou para Cavani finalizar.

A equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira só começou a criar mais oportunidades após a expulsão do zagueiro Marcos Rojo aos 21 minutos do segundo tempo. Com um jogador a menos, o Boca deu mais espaço para as investidas ofensivas do Palmeiras. Aos 27 minutos, o Verdão conseguiu igualar o placar com um poderoso chute de longa distância do lateral Piquerez.

Na disputa de pênaltis, o goleiro Sergio Romero do Boca Juniors brilhou ao defender as cobranças de Raphael Veiga e Gustavo Gómez, auxiliando sua equipe a vencer o Palmeiras por 4 a 2 nos pênaltis, apesar da defesa de Weverton na cobrança de Cavani.

A final da Copa Libertadores promete ser um confronto emocionante entre o Fluminense e o Boca Juniors, com ambas as equipes almejando a glória sul-americana.