A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Esporte

Botafogo vence LDU na Libertadores com gol relâmpago

Palmeiras goleia Universitario e fica perto das quartas de final.

Por Marcia Jornalist

15/08/2025 às 08:05

Ver resumo

Notícias de esporte – Contando com um gol relâmpago do atacante Artur, aos 14 segundos do primeiro tempo, o Botafogo derrotou a LDU (Equador) por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (14) no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, na partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Desta forma, o Alvinegro de General Severiano terá uma pequena vantagem no confronto de volta entre as equipes, que será disputado na próxima quinta-feira (21) a partir das 19h (horário de Brasília) nos 2.850 metros de Quito. O Botafogo conseguirá avançar no tempo regulamentar mesmo com um empate.

PUBLICIDADE

Gol relâmpago

O Botafogo precisou de apenas 14 segundos para superar o goleiro Gonzalo Valle. O lateral Alex Telles aproveitou sobra de bola e levantou a bola na área, onde, com muita liberdade, Artur bateu de primeira.

Com uma vantagem construída tão cedo, a torcida do Alvinegro passou a acreditar que seria possível vencer por um placar elástico. Porém, a LDU equilibrou as ações e o Botafogo não conseguiu mais mudar o marcador.

PUBLICIDADE

Palmeiras goleia

Quem encaminhou a classificação para as quartas foi o Palmeiras, que, jogando no Estádio Monumental de Lima, goleou o Universitario por 4 a 0. Agora, a equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira pode até mesmo perder por 3 a 0, em São Paulo, que avança na Libertadores.

O Verdão dominou desde a primeira etapa, quando abriu uma vantagem de três gols graças a gols de Gustavo Gómez (aos 6 minutos em cobrança de pênalti), de Flaco López (aos 11 minutos) e de Vitor Roque (aos 29). Na etapa final o Palmeiras continuou mandando no confronto e chegou ao quarto com outro gol de Flaco López (aos 29 minutos).

Agência Brasil

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Polícia

Suspeito de arrombar casa e roubar joias no bairro Flores, em Manaus, é procurado pela polícia

Homem invadiu residência na zona Centro-Sul e furtou diversas joias de ouro; imagens de câmera de segurança auxiliam na investigação.

há 21 segundos

Pará

Vídeo mostra esposa invadindo casa da amante do marido e agredindo rival com socos e puxões de cabelo

Conflito tumultuado termina com amante e marido levando a pior.

há 19 minutos

Mundo

Avião russo sancionado pelos EUA chega à Venezuela após passar pelo Brasil

Cargueiro operado por empresa alvo de sanções transportou carga de Brasília a Caracas, com escalas na Bolívia e Colômbia.

há 53 minutos

Brasil

Veja o momento em que Hytalo Santos e marido são presos em São Paulo

Prisão ocorreu em São Paulo em cumprimento a mandados da Comarca de Bayeux.

há 59 minutos

Manaus

Vereador Rodrigo Guedes leva a Brasília denúncia contra cartel de combustíveis em Manaus e Grupo Atem

Rodrigo Guedes tem denunciado o valor dos combustíveis na capital amazonense desde o ano passado.

há 1 hora