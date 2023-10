Boxe do Brasil cumpre campanha história nos Jogos Pan-Americanos

O boxe brasileiro fez história nos Jogos Pan-Americanos, com uma jornada memorável que resultou na conquista de quatro medalhas de ouro nesta sexta-feira (27), no Centro de Treinamento Olímpico de Santiago, tornando-se a edição do evento com o maior número de pódios alcançados por atletas do Brasil, totalizando 12 conquistas.

As mulheres desempenharam um papel fundamental na conquista de todas as medalhas douradas da delegação brasileira. Carol “Naka” Almeida, na categoria de peso não mencionada, foi uma das atletas que alcançou o ouro. O treinador-chefe da equipe de boxe brasileira, Mateus Alves, elogiou o desempenho notável das atletas femininas, afirmando: “Estou muito satisfeito com a equipe feminina, foi um desempenho monstruoso. O Brasil evoluiu muito com investimento em treinamento, participação em competições fora do Brasil, salário em dia. Hoje, Brasil e Colômbia são as potências do boxe feminino do continente”.

Além das quatro medalhas de ouro, o Brasil encerrou sua participação na competição com cinco pratas conquistadas por Tatiana Chagas (54kg), Michael Douglas Trindade (51kg), Wanderley Pereira (80kg), Keno Marley Machado (92kg) e Abner Teixeira (+92kg). Na quinta-feira (26), Viviane Pereira (75kg), Luiz Oliveira “Bolinha” (57kg) e Yuri Falcão (63.5kg) haviam garantido as medalhas de bronze.