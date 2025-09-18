Brasil é eliminado do Campeonato Mundial de Vôlei após vitória da Tchéquia

Notícias de esporte – Na manhã desta quinta-feira, 18, a Seleção Brasileira de Vôlei foi eliminada na primeira fase do Campeonato Mundial após a vitória da Tchéquia por 3 sets a 0 sobre a China.

Com esse resultado, o time do técnico Bernardinho não apenas ficou fora do top-16, mas também registrou a pior campanha da história da competição.

Embora ainda não haja confirmação oficial da posição final do Brasil, a melhor colocação possível seria a 17ª. A anterior pior campanha do país na competição havia sido em 1956, quando terminou em 11º lugar.

Sob o comando de Bernardinho, a Seleção venceu partidas contra a China e a Tchéquia, mas também sofreu derrotas, incluindo uma crucial para a Sérvia.

Durante o confronto com os sérvios, o Brasil apresentou um desempenho irregular. No primeiro set, as equipes mantiveram a pontuação próxima, mas a Sérvia conseguiu uma sequência decisiva, fechando a parcial em 25 a 22. No segundo set, a Sérvia dominou, ampliando a vantagem para 2 a 0 com uma parcial de 25 a 20.

No terceiro set, a Sérvia manteve a liderança, enquanto o Brasil lutava para reverter a situação. Agora, a Seleção brasileira aguarda o resultado da partida entre China e Tchéquia, que pode impactar suas chances de classificação para as oitavas de final.