Brasil é eliminado do Mundial Masculino de Vôlei 2025 com pior colocação da história

Notícias de Esporte – A Seleção Brasileira de vôlei masculino encerrou sua participação no Mundial de forma amarga. Mesmo após conquistar duas vitórias, a derrota sofrida na última rodada deixou o time fora da próxima fase. A equipe terminou em terceiro lugar no grupo H, registrando a pior campanha da história do país na competição. Para seguir adiante, o Brasil precisava torcer por uma vitória da China sobre a República Tcheca, o que não aconteceu.

Na noite de quarta-feira (17/9), o time comandado por Bernardinho enfrentou a Sérvia e acabou superado por 3 sets a 0. O revés confirmou a eliminação precoce do torneio e encerrou as esperanças de uma classificação entre os 16 melhores.

A partida teve um peso ainda maior para o treinador. Horas antes de entrar em quadra, Bernardinho recebeu a notícia do falecimento de sua mãe, aos 90 anos. Apesar do luto, ele fez questão de estar à frente da equipe, comandando seus jogadores em um dos momentos mais difíceis da carreira.

O resultado também marcou um recorde negativo para o Brasil. Desde a adoção do formato atual do Mundial Masculino de Vôlei, a pior posição havia sido em 1978, quando a equipe terminou na sexta colocação, na Itália. A partir dos anos 2000, a Seleção conquistou uma era de ouro, levantando o troféu em 2002, 2006 e 2010, além de alcançar finais em outras edições. Porém, desta vez, o desempenho ficou muito abaixo das expectativas.

A trajetória histórica brasileira no torneio conta com títulos, pódios e desempenhos marcantes, mas o Mundial de 2024 entrará para os registros como um dos capítulos mais dolorosos do vôlei nacional.