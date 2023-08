Na manhã desta quarta-feira (02), o Brasil foi eliminado após não sair do zero com a Jamaica pela 3ª rodada da Copa do Mundo de Futebol Feminino, em jogo realizado no estádio Melbourne Rectangular, na cidade de Melbourne, na Austrália.

No primeiro tempo, o Brasil pressionou bastante a Jamaica, porém, parou na grande barreira das rivais, que esquematizaram uma boa defesa para não deixarem Marta e companhia, fazerem os gols necessários.

Na etapa final, a Seleção Brasileira foi com tudo para o ataque, porém, não deu para o Brasil. A técnica Pia Sundhage, colocou Bia Zaneratto e Andressa para dar um upgrade no ataque brasileiro, mas a Jamaica seguiu fazendo jogo duro na defesa, segurando o empate.

A Jamaica conseguiu classificação histórica, enquanto, o Brasil decepcionou com a eliminação na fase de grupos. A derrota para as francesas na segunda rodada, mudou o destino do Brasil na competição, pois as jamaicanas empataram com a França.

No grupo F, França foi para às oitavas na liderança com 7 pontos, a Jamaica passou com 5, Brasil ficou em terceiro com apenas 4 pontos e Panamá não fez nenhum ponto.

