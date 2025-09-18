A notícia que atravessa o Brasil!

Esporte

Brasil enfrenta Guatemala na Copa das Nações de futsal

Seleção Brasileira volta à quadra após vitória sobre a Polônia; jogo acontece nesta quinta-feira em Brasília.

Por Marcia Jornalist

18/09/2025 às 13:44

(Foto: Divulgação)

Notícias de esporte – Após estrear com uma vitória por 3 a 1 sobre a Polônia, a Seleção Brasileira de Futsal retorna à quadra nesta quinta-feira, 18 de setembro, às 20h15, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, para enfrentar a Guatemala.

A partida será transmitida ao vivo pelo N Sports e Sportv.

Com três pontos conquistados, o Brasil lidera o Grupo A e uma nova vitória garantirá a equipe nas semifinais, programadas para o próximo sábado, 20 de setembro. A final da competição ocorrerá no domingo, 21, às 18h.

Este será o nono confronto entre as seleções, e até agora, o Brasil venceu todos os oito jogos anteriores, com um histórico favorável em termos de placar.

Este será o sexto encontro em solo brasileiro, e a última partida foi na semifinal do Grand Prix de Futsal de 2014, quando a Seleção goleou a Guatemala por 8 a 2.

Apesar do favoritismo, o técnico Marquinhos Xavier destaca a importância de testar variações e consolidar o modelo de jogo da equipe nesta nova fase de preparação. “Vamos ajustar nosso volume de jogo sem um pivô de referência. Nosso objetivo é sair dessa competição com formas bem definidas de jogar e, claro, buscar o título”, afirmou.

A Copa das Nações conta com seis seleções: Brasil, Polônia, Guatemala, França, Paraguai e Costa Rica, com os dois melhores de cada grupo avançando às semifinais.

O Brasil, campeão da edição de 2023, busca o bicampeonato como preparação para o Mundial de 2028.

