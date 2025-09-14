Brasil enfrenta Inglaterra em amistoso na penúltima Data FIFA de 2025

Notícias de Esporte – A Seleção Brasileira Feminina já tem adversário confirmado para a penúltima Data FIFA de 2025. No dia 25 de outubro, às 13h30 (horário de Brasília), o Brasil enfrenta a Inglaterra no Etihad Stadium, em Manchester, em amistoso internacional que reúne as atuais campeãs da Copa América e as campeãs europeias. A convocação será divulgada por Arthur Elias em 9 de outubro, durante um evento no novo escritório da CBF em Miami (EUA), marcando também a retomada das atividades da equipe no último trimestre do ano.

Para o treinador, o confronto representa um teste de alto nível e um passo importante no desenvolvimento do grupo. Ele destaca que a Inglaterra vive fase consistente, é uma seleção madura e vice-campeã mundial, o que eleva a exigência competitiva do duelo. A comissão técnica pretende aproveitar a partida para observar alternativas táticas, ajustar comportamentos sem bola e calibrar a intensidade ofensiva contra um rival de primeira linha.

Apesar de ocorrer entre as campeãs da Conmebol e da Uefa, o encontro não corresponde à “Finalíssima”, cuja edição está mantida para o próximo ano, ainda sem detalhes divulgados. Mesmo assim, o jogo terá clima de revanche: será a reedição do embate de 2023, quando as inglesas venceram o Brasil nos pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo normal, diante de mais de 83 mil pessoas em Wembley.

Embalada pela campanha invicta na última Copa América, a equipe de Arthur Elias ganha mais uma oportunidade de medir forças com uma das potências do futebol feminino mundial. O amistoso integra o planejamento de longo prazo rumo ao ciclo da Copa do Mundo de 2027, com foco em consolidar identidade, aumentar repertório e dar rodagem internacional às atletas.