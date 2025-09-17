Brasil enfrenta Sérvia em busca da classificação para as oitavas do mundial de vôlei

Notícias de esporte – Nesta quarta-feira (17), a Seleção Brasileira masculina de vôlei entra em quadra às 23h (horário de Brasília) para enfrentar a Sérvia na última rodada do Grupo H do Campeonato Mundial, disputado nas Filipinas.

PUBLICIDADE

O confronto é decisivo para o Brasil garantir sua vaga nas oitavas de final.

Com seis pontos conquistados após vitórias contra China e República Tcheca, o time comandado pelo técnico Bernardinho lidera a chave, mas ainda precisa vencer para assegurar a classificação.

PUBLICIDADE

A Sérvia, atualmente na segunda colocação com uma vitória, também briga pela vaga e precisa do triunfo para evitar uma eliminação precoce.

Além disso, a República Tcheca mantém chances no grupo, tornando o jogo ainda mais tenso. A Seleção Brasileira aposta na força do time e na experiência de seus jogadores para superar o desafio e avançar no torneio.

LEIA MAIS: Incêndio em residência no Coroado deixa proprietário desolado após perda de cachorro em Manaus

A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV 2, canal de TV fechada, para os fãs que quiserem acompanhar cada lance dessa decisão importante para as pretensões do Brasil no Mundial.