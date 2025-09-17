A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Esporte

Brasil enfrenta Sérvia em busca da classificação para as oitavas do mundial de vôlei

Seleção Brasileira tenta garantir vaga no mata-mata na última rodada do Grupo H, nas Filipinas.

Por Marcia Jornalist

17/09/2025 às 09:16

Ver resumo

Notícias de esporte – Nesta quarta-feira (17), a Seleção Brasileira masculina de vôlei entra em quadra às 23h (horário de Brasília) para enfrentar a Sérvia na última rodada do Grupo H do Campeonato Mundial, disputado nas Filipinas.

PUBLICIDADE

O confronto é decisivo para o Brasil garantir sua vaga nas oitavas de final.

Com seis pontos conquistados após vitórias contra China e República Tcheca, o time comandado pelo técnico Bernardinho lidera a chave, mas ainda precisa vencer para assegurar a classificação.

PUBLICIDADE

A Sérvia, atualmente na segunda colocação com uma vitória, também briga pela vaga e precisa do triunfo para evitar uma eliminação precoce.

Além disso, a República Tcheca mantém chances no grupo, tornando o jogo ainda mais tenso. A Seleção Brasileira aposta na força do time e na experiência de seus jogadores para superar o desafio e avançar no torneio.

LEIA MAIS: Incêndio em residência no Coroado deixa proprietário desolado após perda de cachorro em Manaus

A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV 2, canal de TV fechada, para os fãs que quiserem acompanhar cada lance dessa decisão importante para as pretensões do Brasil no Mundial.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Brasil

Bolsonaro apresenta alteração renal e continua internado, diz boletim médico

Após hidratação e tratamento medicamentoso, houve melhora parcial do ex-presidente.

há 7 minutos

Manaus

Incêndio em residência no Coroado deixa proprietário desolado após perda de cachorro em Manaus

Fogo atinge casa na rua nova vida; proprietário estava fora e irmão relata desespero.

há 33 minutos

Manaus

Jovem de Manaus luta contra câncer agressivo e precisa de ajuda urgente

Após diagnóstico tardio, Tássia Camila busca recursos para iniciar quimioterapia e cirurgia.

há 47 minutos

Política

Maioria da bancada do Amazonas vota favorável à “PEC da Blindagem”

Segundo a apuração, cinco deputados federais votaram a favor da PEC, enquanto três se posicionaram contra.

há 48 minutos

Manaus

Acidente na estrada do Colônia Antônio Aleixo deixa três feridos em Manaus

Colisão entre motocicletas levanta preocupações sobre segurança na Zona Leste.

há 1 hora