Brasil está fora das Olimpíadas após derrota para Argentina

A esperança da inédita terceira conquista consecutiva da medalha de ouro nas Olimpíadas no futebol masculino acabou. O Brasil foi derrotado pela Argentina por 1 a 0, neste domingo (11), na última partida do Pré-Olímpico, e está eliminado de Paris-2024.

O gol do atacante argentino Luciano Gondou em Caracas, na Venezuela, aconteceu aos 32 minutos do segundo tempo, de cabeça, após cruzamento de Valentín Barco entre os defensores brasileiros.

Ramon Menezes decidiu substituir Endrick antes do gol

Nesse momento, o Brasil havia desperdiçado uma boa chance com Gabriel Pec, e o treinador Ramon Menezes já havia retirado o principal jogador técnico da equipe, o atacante Endrick, do Palmeiras.

Vale lembrar que a Seleção Brasileira só dependia de si mesma para garantir a vaga. Uma vitória assegurava a classificação, mas o empate também deixava a possibilidade em aberto.

Esta será a primeira vez desde 2004, em Atenas, que o Brasil não estará presente no futebol masculino das Olimpíadas. Nas duas últimas edições dos Jogos Olímpicos, a Seleção Brasileira conquistou a medalha de ouro.

Como fica a classificação

Com o resultado, a Argentina garante sua presença em Paris-2024, alcançando os 5 pontos. O Brasil permanece com 3 pontos, tendo sofrido duas derrotas e conquistado uma vitória na fase final do torneio.

Venezuela e Paraguai se enfrentam às 20h30, no mesmo estádio, e o vencedor ficará com a segunda vaga do Pré-Olímpico. Em caso de empate, a vantagem é do Paraguai.

Brasil 0 x 1 Argentina

Brasil: Mycael; Khellven, Arthur Chaves, Lucas Fasson e Rikelme (Giovane); Andrey Santos, Alexsander, Maurício (John Kennedy), Gabriel Pirani (Bruno Gomes) e Guilherme Biro (Gabriel Pec); Endrick (Marquinhos).

Argentina: Brey; Luján, Di Cesare (García), Valentini e Barco; Sforza, Fernandez, Medina (Echeverri) e Almada; Castro (Solari) e Gondou (Quiros).

Redação AM POST