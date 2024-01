Brasil estreia no Pré-Olímpico de futebol com 1 a 0 sobre a Bolívia

A seleção brasileira Sub-23 começou sua jornada no Pré-Olímpico de futebol masculino com uma vitória apertada de 1 a 0 sobre a Bolívia, em partida disputada no estádio Brigido Iriarte, em Caracas, capital da Venezuela. Apesar do gol de Endrick aos quatro minutos do primeiro tempo, o time dirigido por Ramon Menezes enfrentou dificuldades e não conseguiu impor um domínio convincente ao longo da partida.

O único gol do jogo surgiu de uma jogada de John Kennedy, que, após ganhar uma disputa aérea próximo ao centro do campo, deixou Endrick em posição favorável para finalizar. O atacante do Palmeiras aproveitou a oportunidade, avançou até a área e chutou rasteiro, marcando o tento que definiu o resultado inicial.

Apesar do início promissor, o Brasil teve poucas chances claras de gol depois do primeiro lance crucial. Durante a primeira etapa, foram os lances de perigo da Bolívia que mais se destacaram, com dois chutes de longa distância que ameaçaram a meta brasileira.

Na segunda etapa, Ramon Menezes promoveu cinco alterações na equipe, sendo a entrada de Maurício uma das mais impactantes. O jogador teve um chute defendido pelo goleiro Adorno praticamente na pequena área e outra finalização de fora da área que passou por cima do gol. Apesar das tentativas, o Brasil não conseguiu ampliar a vantagem no placar.

A Bolívia, sob o comando do brasileiro Antônio Carlos Zago – que inclusive foi expulso durante o jogo – não conseguiu apresentar grande perigo à meta defendida por Mycael na segunda etapa.

Com esse resultado, o Brasil se iguala em pontos ao Equador no Grupo A, ambos com três pontos, visto que o Equador estreou vencendo a Colômbia por 3 a 0. A Venezuela também integra o grupo.

O próximo desafio da seleção Sub-23 está marcado para a sexta-feira (26), às 20h (horário de Brasília), contra a Colômbia, novamente no estádio Brigido Iriarte. Na fase inicial do Pré-Olímpico, os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para a fase final.

Nesse Pré-Olímpico sul-americano, 10 seleções disputam duas vagas para os Jogos de Paris 2024, e apenas as equipes que alcançarem a final do torneio garantem a classificação.