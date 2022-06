Brasil goleia Coreia do Sul por 5 a 1, com dois de pênalti de Neymar

Agência Brasil

A seleção brasileira derrotou a Coreia do Sul por 5 a 1 nesta quinta-feira (2) em amistoso preparatório para a Copa do Mundo do Catar. A partida foi realizada no estádio Copa do Mundo, na capital Seul.

Continua depois da Publicidade

O Brasil abriu o placar com Richarlison. Na sequência, os coreanos empataram. Depois disso, os brasileiros deslancharam, com Neymar, que marcou duas vezes de pênalti, além de Philippe Coutinho e Gabriel Jesus.

O segundo amistoso preparatório para o Mundial do Catar será contra o Japão, na próxima segunda-feira (6), às 7h20 (horário de Brasília), no estádio Nacional de Tóquio, na capital asiática.

Em seguida, os comandados de Tite vão enfrentar a seleção argentina em setembro, em partida adiada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Continua depois da Publicidade

O Brasil estreia na Copa do Mundo contra a Sérvia no dia 24 de novembro, pelo Grupo G. Na sequência, encara Suíça e Camarões na Fase de Grupos.