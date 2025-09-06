Brasil perde para a Itália no tie-break e disputará bronze no Mundial de Vôlei

Notícias de Esporte – Em uma semifinal eletrizante, decidida apenas no tie-break, o Brasil foi derrotado pela Itália por 3 sets a 2 na manhã deste sábado (6). As parciais foram 22/25, 25/22, 28/30, 25/22 e 15/13.

O grande nome da partida foi a oposta Ekaterina Antropova, que marcou 28 pontos e liderou a reação italiana. Com a vitória, a seleção europeia chega à final invicta desde 2024, acumulando agora 36 jogos sem perder. O título será disputado neste domingo (7), às 9h30 (horário de Brasília), contra a Turquia, que superou o Japão por 3 a 1.

O Brasil, por sua vez, ainda tem chance de subir ao pódio. A equipe comandada por José Roberto Guimarães enfrentará o Japão às 5h30 deste domingo, em busca da medalha de bronze.

Apesar da eliminação, a seleção brasileira mostrou poder de reação, vencendo o primeiro e o terceiro sets em duelos muito equilibrados. No entanto, falhas em momentos decisivos e o aproveitamento superior das italianas acabaram custando a vaga na final.

Agora, a equipe volta a quadra para tentar fechar o Mundial com uma vitória e garantir mais uma medalha para o voleibol brasileiro.