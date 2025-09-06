A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Esporte

Brasil perde para a Itália no tie-break e disputará bronze no Mundial de Vôlei

Seleção brasileira fez jogo equilibrado, mas viu as italianas avançarem para a final contra a Turquia.

Por Fernanda Pereira

06/09/2025 às 13:06

Ver resumo

Foto: Divulgação

Notícias de Esporte – Em uma semifinal eletrizante, decidida apenas no tie-break, o Brasil foi derrotado pela Itália por 3 sets a 2 na manhã deste sábado (6). As parciais foram 22/25, 25/22, 28/30, 25/22 e 15/13.

PUBLICIDADE

O grande nome da partida foi a oposta Ekaterina Antropova, que marcou 28 pontos e liderou a reação italiana. Com a vitória, a seleção europeia chega à final invicta desde 2024, acumulando agora 36 jogos sem perder. O título será disputado neste domingo (7), às 9h30 (horário de Brasília), contra a Turquia, que superou o Japão por 3 a 1.

Leia mais: Amazonas FC perde em casa e se complica ainda mais na Série B

PUBLICIDADE

O Brasil, por sua vez, ainda tem chance de subir ao pódio. A equipe comandada por José Roberto Guimarães enfrentará o Japão às 5h30 deste domingo, em busca da medalha de bronze.

Apesar da eliminação, a seleção brasileira mostrou poder de reação, vencendo o primeiro e o terceiro sets em duelos muito equilibrados. No entanto, falhas em momentos decisivos e o aproveitamento superior das italianas acabaram custando a vaga na final.

Agora, a equipe volta a quadra para tentar fechar o Mundial com uma vitória e garantir mais uma medalha para o voleibol brasileiro.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Polícia

Homem suspeito de assaltos é morto por espancamento na zona Norte de Manaus

Vítima foi arrastada até um terreno baldio no bairro Santa Etelvina.

há 12 minutos

Pará

Duas pessoas são presas em clínica clandestina por maus-tratos e cárcere privado a adolescentes

Entre os suspeitos estão a gerente da clínica, que vai responder por maus-tratos e cárcere privado.

há 22 minutos

Brasil

Pesquisa aponta que racismo e baixa renda travam conclusão dos estudos básicos no Brasil

Levantamento mostra que jovens negros e pobres são maioria entre os 66 milhões de brasileiros sem ensino fundamental ou médio completo.

há 52 minutos

Meio Ambiente

BNDES abre novo edital para recuperação da floresta amazônica no Xingu

Até R$ 6,3 milhões serão destinados a projetos de restauração em áreas protegidas e territórios tradicionais.

há 1 hora

Manaus

Festival “Sou Manaus 2025” segue neste sábado com shows de Ivete Sangalo, Calcinha Preta e Xamã

O evento, que começou na sexta-feira (5) e vai até domingo (7), reúne grandes nomes da música nacional e artistas locais.

há 1 hora