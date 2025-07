Brasil supera Japão no tie-break e garante vaga na final da Liga das Nações de Vôlei

Notícias de Esporte – Em uma partida eletrizante realizada neste sábado (26), na cidade de Lódz, na Polônia, a seleção brasileira feminina de vôlei venceu o Japão por 3 sets a 2 (23/25, 25/21, 25/18, 19/25 e 15/8) e garantiu vaga na grande final da Liga das Nações. A equipe comandada por José Roberto Guimarães enfrentará a poderosa Itália na decisão, marcada para este domingo (27), às 15h (horário de Brasília).

O confronto contra o Japão foi marcado por alternância no placar e intensidade do início ao fim. As japonesas começaram melhor e venceram o primeiro set, mas as brasileiras se reorganizaram e dominaram as duas parciais seguintes. No quarto set, o Japão reagiu e forçou o tie-break, que terminou com domínio brasileiro e ponto decisivo marcado por Júlia Bergmann.

As ponteiras Gabi (25 pontos) e Júlia Bergmann (24 pontos) foram os grandes destaques da seleção verde-amarela. A vitória teve sabor de revanche: na edição de 2024, o Japão eliminou o Brasil justamente na semifinal.

A final será contra a atual campeã olímpica e da própria Liga das Nações, a seleção italiana, que chega invicta à decisão com uma impressionante sequência de 28 vitórias consecutivas. Esta será a quarta final do Brasil na história do torneio. Nas edições anteriores, a equipe terminou com o vice-campeonato em 2019, 2021 e 2022.

A seleção brasileira entra em quadra neste domingo com sede de título e a expectativa de quebrar o tabu em busca de uma conquista inédita na competição.