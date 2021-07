Brasil termina primeiro tempo com 3 gols contra 0 da Alemanha nos Jogos Olímpicos de Tóquio

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O Brasil enfrenta a Alemanha nesta quinta-feira(22), em Yokohama, na estreia do futebol masculino nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

O primeiro tempo do duelo entre Brasil x Alemanha terminou com 3 gols feitos pela seleção brasileira contra 0 do time adversário.

A seleção brasileira faz a sua primeira partida na fase de grupos da Olimpíada de Tóquio nesta quinta. Além dos alemães, os brasileiros dividem o Grupo D com a Arábia Saudita e com a Costa do Marfim.