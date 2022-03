Brasil vence Chile em partida das Eliminatórias da Copa do Mundo

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A seleção brasileira se despediu de sua torcida nestas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 com mais uma boa vitória, 4 a 0 sobre o Chile, na noite desta quinta-feira, 24, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Continua depois da Publicidade

Neymar, Vinicius Junior, Philippe Coutinho e Richarlison marcaram os gols do trinfo, que garantiu a liderança do Brasil na tabela, com 42 pontos, sete a mais que a vice-líder Argentina.

O resultado praticamente eliminou o Chile do Mundial pela segunda vez consecutiva. Com 19 pontos, o time chileno é o sétimo colocado, com dois pontos a menos que Peru (atualmente na repescagem) e um a menos que a Colômbia.