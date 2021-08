Brasil vence Coreia do Sul e duela com EUA pelo ouro no vôlei

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Brasil venceu sem dificuldades a Coreia do Sul pela semifinal das Olimpíadas 2020 e está na decisão do vôlei feminino. Mais uma vez comandada por Fe Garay, a equipe fechou o jogo por 3 sets a 0, com parciais de 25/16, 25/16 e 25/16, em cerca de 1h25 de jogo.

Agora, a seleção encara os Estados Unidos, em uma repetição das finais do bicampeonato olímpico em 2008 e 2012. Já dirigida por José Roberto Guimarães, a seleção venceu as norte-americanas na disputa pelo ouro em Pequim e Londres – as duas partidas terminaram com placar de 3 sets a 1 .

A partida entre Brasil e Estados Unidos está marcada para 1h30 (de Brasília) deste domingo (8).

A vitória das brasileiras também garante a 20ª medalha do Brasil nos Jogos de Tóquio – é o recorde de pódios da história do país em Olimpíadas, ultrapassando os 19 alcançados no Rio de Janeiro, há quatro anos.

Brasil impõe jogo coletivo e vence fácil

O dia da seleção feminina começou turbulento após a exclusão da oposta Tandara dos Jogos – segundo o COB (Comitê Olímpico Brasileiro), ela está suspensa provisoriamente por “por potencial violação de regra antidopagem” após um exame realizado em Saquarema, no dia 7 de julho.

A saída da oposta, no entanto, não afetou o volume de jogo do Brasil, que voltou a impor seu jogo coletivo e conseguiu superar a adversária novamente com facilidade – na primeira fase, as brasileiras também venceram a Coreia do Sul em três sets.

Sem Tandara, o Brasil entrou com Rosamaria, que já havia sido um dos principais destaques na vitória nas quartas de final, sobre as russas, quando entrou durante a partida. A levantadora Macris começou como titular pela primeira vez desde a lesão sofrida contra o Japão, na fase de grupos, e também fez uma boa partida.

Final contrapõe equipes com melhores campanhas

Brasil e Estados Unidos foram as melhores equipes da primeira fase, fechando seus grupos na liderança. A seleção dirigida por José Roberto Guimarães está invicta nas Olimpíadas 2020, enquanto as norte-americanas perderam um jogo, para as russas, na fase inicial.

Nas semifinais, os Estados Unidos bateram a Sérvia, atual campeã mundial, por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/15 e 25/23, em apenas 1h20min de partida. As norte-americanas, que venceram a última Liga das Nações, nunca conquistaram a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos.

Fonte: CNN