Brasil vence Venezuela de virada por 3 a 1

Redação AM POST

A seleção brasileira venceu a Venezuela na noite desta quinta-feira (7) em uma vitória de virada por 3 a 1 no estádio Olimpico de la UCV, em Caracas, pelas .

A partida foi válida pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar (2022), com gols de Ramírez, Marquinhos, Gabigol e Antony.

A equipe do técnico Tite agora soma 27 pontos, líder da chave sul-americana e com a classificação para o Qatar 2022 pra lá de bem encaminhada. A Venezuela, por outro lado, aparece na última colocação, com apenas quatro pontos.

Neymar, grande estrela da companhia, estava suspenso pelo segundo cartão amarelo e deu lugar a Gabigol, ao lado de Gabriel Jesus.

No próximo domingo, o adversário do Brasil é a Colômbia.