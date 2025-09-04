Brasil x França pelas quartas de final do Mundial de Vôlei Feminino 2025: veja onde assistir ao vivo

Notícias de Esporte – A Seleção Brasileira de Vôlei Feminino enfrenta a França nesta quinta-feira (4), às 7h (horário de Brasília), pelas quartas de final do Mundial de Vôlei Feminino 2025. A partida será disputada em Bangkok, na Tailândia, sede da fase final do torneio. O jogo será transmitido ao vivo no sportv2 e na plataforma de streaming VBTV (consulte a disponibilidade com seu plano). Também será possível acompanhar os lances em tempo real pelo site ge.globo.

O Brasil chega invicto à fase eliminatória, após vencer todos os jogos do Grupo C e superar a República Dominicana nas oitavas de final por 3 sets a 1, de virada. A equipe comandada por Zé Roberto Guimarães busca conquistar o primeiro título mundial de sua história, após cinco pódios (quatro pratas e um bronze).

Do outro lado, a França disputa o Mundial pela segunda vez e já alcançou sua melhor campanha, estando entre as oito melhores do mundo. Curiosamente, as duas equipes já se enfrentaram na fase de grupos: o Brasil venceu de virada no tie-break após estar perdendo por 2 a 0.

A edição de 2025 do Mundial de Vôlei Feminino é a 20ª organizada pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB) e reúne 32 seleções. Após a fase de grupos e as oitavas, restam agora as quartas de final, semifinais e as disputas do terceiro lugar e do título, totalizando 64 partidas na competição.

Se avançar, o Brasil enfrentará na semifinal o vencedor do duelo entre Japão e Estados Unidos.

