Campeonato Amazonense 2023 tem os confrontos das semifinais definidos

Estão definidas as semifinais do Campeonato Amazonense 2023. A definição das quatro melhores equipes da competição ocorreu neste fim de semana, quando ocorreram as partidas de volta das quartas de final. Avançam de fase Amazonas, Princesa do Solimões, Nacional-AM e Manauara.

No mata-mata do Barezão, as partidas serão definidas em jogos de ida e volta, com os dois melhores clubes da primeira fase com a vantagem do empate no placar agregado para avançar à decisão da competição.

Por terminaram entre os quatro primeiros, Amazonas e Manauara jogam com a vantagem do empate. As datas e locais das partidas devem ser divulgadas nesta segunda-feira pela Federação Amazonense de Futebol (FAF), mas a previsão é que os jogos de ida ocorram no fim de semana (25 e 26 de março).

Confira os confrontos:

Amazonas x Nacional-AM

Para garantir uma vaga na semifinal, o Amazonas eliminou o Operário-AM após vitórias em Manacapuru por 2 a 1 e nesse sábado, por 2 a 0, na partida de volta, na capital amazonense. Para o duelo contra o Nacional-AM, vai ter o mando do segundo jogo e ainda o direito de jogar por dois resultados iguais no placar agregado, já que teve melhor campanha na primeira fase.

Já o Nacional garantiu vaga nas semis após eliminar o Manaus, que teve melhor campanha e que foi finalista das últimas seis edições do estadual (vencendo cinco). O Leão superou o rival após vencer o jogo de ida por 3 a 1 e perder, neste sábado, por 1 a 0, na partida de volta. Terá o mando da primeira partida.

Manauara x Princesa do Solimões

Para garantir uma vaga, o Manauara superou o Rio Negro-AM após duas vitórias por 1 a 0, nas quartas de final. A última foi neste domingo, no Zamith, na partida de volta. Para o duelo contra o Princesa do Solimões, vai ter o mando do segundo jogo e ainda o direito de jogar por dois resultados iguais no placar agregado, já que teve melhor campanha na fase de grupo.

Já o Princesa do Solimões avanço de fase após eliminar o estreante Parintins, com dois empates em 1 a 1. O último, pela volta das quartas de final, ocorreu neste sábado, em Manacapuru. O Tubarão terá o mando de campo na primeira partida.

*Com informações do GE-AM