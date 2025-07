Campeonato Amazonense Sub-20 2025 começa com empate emocionante entre Sul América e CDC da Amazônia

Notícias de esporte – O Campeonato Amazonense Sub-20 2025 teve início na última quinta-feira (24), com um jogo eletrizante entre Sul América e CDC da Amazônia no estádio Carlos Zamith.

A partida terminou empatada em 2 a 2, mostrando desde o começo a competitividade da competição que oferece ao campeão uma vaga na prestigiada Copa São Paulo de Futebol Júnior.

No primeiro tempo, o CDC saiu na frente com Miguel, que aproveitou uma cobrança de falta batida por Galinho para abrir o placar. O Sul América reagiu ainda na etapa inicial, com Ryan Kelvin empatando a partida após converter um pênalti. Na segunda etapa, Giovanny virou o jogo para o Sul América, também em cobrança de pênalti. Porém, a equipe ficou com um jogador a menos após a expulsão de Luiz.

Aos acréscimos, o CDC aproveitou o homem a mais e empatou com Naldo, que recebeu assistência de Jeferson e finalizou no canto do goleiro. Com esse resultado, Sul América e CDC dividem a liderança do grupo B, somando 1 ponto cada.

O campeonato conta com 13 equipes divididas em dois grupos, sendo seis no grupo A e sete no grupo B. Os quatro melhores de cada grupo avançam para as quartas de final.

A próxima rodada acontece nesta sexta-feira (25), com três jogos às 15h30 em diferentes estádios da região.