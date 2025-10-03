A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Esporte

Campeonato Brasileiro: Flamengo e Cruzeiro empatam em Maracanã lotado

Com resultado, Rubro-Negro permanece na liderança isolada.

Por Marcia Jornalist

03/10/2025 às 06:53

Ver resumo

Notícias de esporte – O esperado confronto entre o Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro, e Cruzeiro, que buscava uma vitória que lhe permitisse permanecer na vice-liderança da classificação, terminou com um empate sem gols, na noite desta quinta-feira (2), no estádio do Maracanã.

Desta forma, o Rubro-Negro da Gávea permaneceu na ponta da classificação, alcançando os 55 pontos, mas agora com uma vantagem de três pontos sobre o Palmeiras, que assumiu a vice-liderança da classificação após derrotar o Vasco por 3 a 0 na última quarta-feira (1). Já a Raposa caiu para a terceira posição, com 52 pontos.

PUBLICIDADE

Diante de um público de 72.565 pessoas, Flamengo e Cruzeiro protagonizaram um confronto muito movimentado. Mas a tônica da partida foi a dedicação tática e física dos jogadores.

Após um primeiro tempo de poucas oportunidades, o Rubro-Negro criou sua melhor chance de marcar aos 5 minutos do segundo tempo. O colombiano Carrascal levantou a boal na área para Samuel Lino, que cabeceou com muita categoria para grande defesa do goleiro Cássio.

PUBLICIDADE

LEIA MAIS: Mulher que diz manter África, Angola e Paquistão é presa após comer e não pagar em Manaus

Já a Raposa ficou mais próxima de abrir o marcador quatro minutos depois, em trama coletiva que culminou em finalização de Matheus Pereira que parou nas mãos do goleiro argentino Rossi.

Outros resultados:

Vitória 1 x 0 Ceará
Fortaleza 0 x 2 São Paulo

FONTE: AGÊNCIA BRASIL

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Manaus

Sine divulga 377 vagas de emprego para esta sexta-feira em Manaus

Distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

há 37 minutos

Brasil

Saiba os principais sinais e sintomas de intoxicação por metanol

Sintomas são diferentes de uma ressaca comum.

há 53 minutos

Brasil

Advogados pedem a STF que libere contato por telefone deles com Bolsonaro

Os criminalistas moram e têm escritórios em São Paulo e precisam manter contato com o cliente.

há 2 horas

Famosos

Influenciadoras se manifestam após publicidades para empresa suspeita de tráfico humano

As brasileiras foram às redes sociais nesta semana se retratar.

há 3 horas

Manaus

Prefeito David Almeida anuncia programação do aniversário de Manaus que terá boi-bumbá, seresta e show gospel; confira

Manaus vai celebrar seus 356 anos.

há 3 horas