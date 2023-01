Campeonato Brasileiro supera europeus e é eleito o campeonato mais forte do mundo

O Campeonato Brasileiro superou a Premier League mais uma vez e foi eleito o mais forte do mundo em 2022. O Brasileiro aparece em primeiro pelo segundo ano seguido.

O levantamento é da IFFHS, a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol e tem como critério parte do desempenho dos times de cada liga em torneios internacionais.

As ligas de Espanha, Alemanha e Itália completam o top 5. O Campeonato Francês, jogado por Mbappé, Messi e Neymar, aparece apenas na sexta colocação do ranking, uma abaixo em relação ao ano anterior.

A pontuação parte das campanhas dos times brasileiros em competições continentais. Em 2022, foram dois brasileiros na final da Libertadores (Flamengo e Atlhletico) e um na final da Sul-Americana (São Paulo), o que explica o topo do ranking.

O Brasileiro já tinha sido eleito o melhor campeonato do mundo em 2021 e com pontuação maior do que esta. Naquele ano, times brasileiros fizeram tanto a final da Libertadores (Palmeiras e Flamengo) quanto a da Sul-Americana (Athletico e Red Bull Bragantino).

O Campeonato Equatoriano subiu oito posições no ranking e virou o 11º, principalmente pelo título do Independiente Del Valle na Sul-Americana. O Uruguaio subiu dez lugares, de 2021 para 2022, em parte porque o Nacional chegou às quartas do mesmo torneio.

VEJA O TOP 10 ABAIXO:

1º – Brasileirão (1.181 pontos)

2º – Campeonato Inglês (1.086)

3º – Espanhol (967,5)

4º – Alemão (921,5)

5º – Italiano (866)

6º – Francês (855)

)7º – Português (853,25)

8º – Holandês (808,75)

9º – Argentino (798,5)

10º – Paraguaio (701)

Fonte: Folhapress e IFFHS