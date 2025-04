Carlo Ancelotti recusa convite para ser técnico da Seleção Brasileira

A negociação entre Carlo Ancelotti e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sofreu uma reviravolta. De acordo com informações do jornal Marca, da Espanha, o treinador italiano recusou a proposta para assumir o comando da Seleção Brasileira.

Apesar de um acerto já considerado fechado entre as partes, Ancelotti teria sido seduzido por uma oferta vinda do futebol árabe, o que o fez desistir do compromisso com a CBF. A expectativa era de que ele já estreasse como técnico da Seleção na próxima Data Fifa.

Com a negativa, a entidade máxima do futebol brasileiro volta à estaca zero. O nome do português Jorge Jesus, que já havia sido cogitado anteriormente, ganha força nos bastidores como possível novo comandante da Amarelinha.