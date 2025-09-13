A notícia que atravessa o Brasil!

Cazé diz que Globo proibiu react de jogos no YouTube

Streamer ironiza decisão e diz que terá de buscar outros jeitos de assistir aos jogos.

Por Fernanda Pereira

13/09/2025 às 13:08 - Atualizado em 13/09/2025 às 13:30

Foto Reprodução

Notícias de Esporte – Casimiro Miguel usou sua live na Twitch, nesta sexta-feira (12), para criticar a Globo após ser informado de que não poderá mais exibir lances do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil em seus tradicionais reacts.

O streamer, que transforma os comentários ao vivo em cortes no YouTube, debochou da decisão e afirmou que buscará alternativas para manter o formato que o consagrou.

PUBLICIDADE

Leia mais: Daniela Lima é contratada pelo UOL após saída da GloboNews

A proibição veio à tona depois da transmissão em que Casimiro analisou a vitória do Vasco sobre o Botafogo, pela Copa do Brasil, ocasião em que provocou a concorrente. “A Globo me proibiu de ver jogos no YouTube. Agora vou ter que assistir em outros lugares”, disparou.

PUBLICIDADE

O episódio acirra a rivalidade entre a CazéTV, canal de Casimiro, e a recém-lançada Ge TV, projeto digital da Globo voltado para o público jovem.

Desde a estreia, em 4 de setembro, a Ge TV tem adotado linguagem mais descontraída e dinâmica, em clara tentativa de atrair a audiência conquistada pelo estilo irreverente da CazéTV.

PUBLICIDADE

 

A disputa extrapola o campo esportivo: a CazéTV já ironizou a presença de anúncios da Globo em suas transmissões e, em contrapartida, a emissora aposta em uma equipe de nomes populares e ampla estrutura para competir no mercado digital.

PUBLICIDADE

 

Com mais de 22 milhões de inscritos, a CazéTV se consolidou como referência em transmissões alternativas, memes e interação direta com o público. Já a Ge TV, que herdou 6,4 milhões de inscritos do canal GE no YouTube, busca expandir presença em múltiplas plataformas.

 

Até o momento, a Globo não se manifestou sobre a declaração de Casimiro. A tendência, no entanto, é de que a disputa pela atenção dos torcedores digitais siga crescendo nos próximos meses.

