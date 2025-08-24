A notícia que atravessa o Brasil!

CBF antecipa rodadas do Brasileirão e adia finais da Copa do Brasil para dezembro

Alteração do calendário do futebol brasileiro visa proteger jogadores de sobrecarga e garantir participação sem conflitos em competições internacionais.

24/08/2025 às 03:00

Notícias de esporte – A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou neste domingo uma mudança drástica na reta final desta temporada. A entidade inverteu datas do Brasileirão e da Copa do Brasil, permitindo finalizar a competição de pontos corridos no dia 7 de dezembro. Assim, o torneio de mata-mata terá sua reta final disputada no último mês do ano, após o fim do Campeonato Brasileiro.

Inicialmente, o Brasileirão seria finalizado somente no dia 21 de dezembro, o que afetaria diretamente as férias dos jogadores, a pré-temporada seguinte e a própria temporada 2026, que já seria marcada naturalmente por ajustes em razão da Copa do Mundo, nos Estados Unidos, México e Canadá.

O fim tardio do campeonato também poderia trazer conflitos de data com a futura disputa da Copa Intercontinental, o antigo Mundial de Clubes. Pela programação da Fifa, o representante da Conmebol, que será o futuro campeão da atual edição da Copa Libertadores, tem estreia marcada para o dia 10. Portanto, se um time brasileiro vencer a competição sul-americana, teria prejudicada diretamente sua campanha no Brasileirão.

O ajuste no calendário consiste em trocas datas do Campeonato Brasileiro com a Copa do Brasil. Pela nova programação, as rodadas 27, 29, 31 e 33 da Série A serão disputadas nos dias 5 e 19 de outubro e 2 e 9 de novembro. Estas datas estavam reservadas inicialmente para as semifinais e finais da Copa do Brasil.

Estes quatro jogos do torneio de mata-mata agora serão realizados nos dias 10, 14, 17 e 21 de dezembro, datas antes destinadas ao Brasileirão. A CBF explicou ainda que poderá usar o dia 26 de novembro para os jogos de ida das semifinais da Copa do Brasil.

A entidade encontrou essa solução de trocas de datas graças a uma coincidência de resultados. Nenhum dos oito quadrifinalistas da Copa do Brasil estarão presentes nas quartas de final da Libertadores. O último time que estava nas duas competições era o Botafogo, eliminado pela LDU nas oitavas da competição sul-americana, nesta semana.

Isso elimina, na prática, conflitos de datas caso um time brasileiro venha a ser campeão da Libertadores. No momento, o País é representado por Palmeiras, São Paulo e Flamengo, todos já eliminados na Copa do Brasil. A equipe vencedora poderá seguir direto para a Copa Intercontinental logo após o fim do Brasileirão.

“Ao ajustar seu calendário dessa forma, a entidade demonstra sensibilidade às demandas globais e reforça o protagonismo do Brasil no cenário esportivo mundial, viabilizando a eventual participação de um clube brasileiro na Copa Intercontinental da Fifa, sem conflitar com o calendário nacional, o que também favorece preparação e planejamento”, argumentou a CBF, em comunicado.

A entidade também destacou que a maioria dos clubes da elite do futebol nacional poderão entrar em férias mais cedo a partir destas decisões. “A medida permitirá mais descanso aos atletas no final do ano e mais tempo de preparação das equipes para a temporada de 2026, o que poderá proporcionar melhores níveis técnico, físico e esportivo na temporada que vem, consolidando o compromisso com o desenvolvimento do futebol brasileiro.”

Estadão Conteúdo

