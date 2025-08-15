A notícia que atravessa o Brasil!

Esporte

CBF divulga datas e horários das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina 2025

Competição entra na fase de mata-mata com jogos únicos; quartas, semifinais e final já têm datas definidas.

Por Beatriz Silveira

15/08/2025 às 22:39

Notícias de Esporte – A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, nesta sexta-feira (15), as datas e horários dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina, que serão disputados em jogo único entre os dias 16 e 18 de setembro.

A abertura acontece em 16 de setembro com dois jogos:

  • Sport x Realidade Jovem – 15h (Brasília)

  • Bahia x Atlético-MG – 18h

No dia 17 de setembro, serão quatro partidas:

  • Corinthians x Juventude – 15h

  • Bragantino x Atlético-PI – 17h

  • São Paulo x Flamengo – 18h

  • Palmeiras x América-MG – 19h

As oitavas se encerram em 18 de setembro com:

  • Ferroviária x Vitória – 16h

  • Internacional x Fluminense – 18h

A CBF também definiu o calendário da fase final:

  • Quartas de final – 24 de setembro

  • Semifinais – 5 de novembro

  • Final – 19 de novembro

 

