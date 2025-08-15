CBF divulga datas e horários das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina 2025

Notícias de Esporte – A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, nesta sexta-feira (15), as datas e horários dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina, que serão disputados em jogo único entre os dias 16 e 18 de setembro.
A abertura acontece em 16 de setembro com dois jogos:
Sport x Realidade Jovem – 15h (Brasília)
Bahia x Atlético-MG – 18h
No dia 17 de setembro, serão quatro partidas:
Corinthians x Juventude – 15h
Bragantino x Atlético-PI – 17h
São Paulo x Flamengo – 18h
Palmeiras x América-MG – 19h
As oitavas se encerram em 18 de setembro com:
Ferroviária x Vitória – 16h
Internacional x Fluminense – 18h
A CBF também definiu o calendário da fase final:
Quartas de final – 24 de setembro
Semifinais – 5 de novembro
Final – 19 de novembro