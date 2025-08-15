CBF divulga datas e horários das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina 2025

Notícias de Esporte – A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, nesta sexta-feira (15), as datas e horários dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina, que serão disputados em jogo único entre os dias 16 e 18 de setembro.

A abertura acontece em 16 de setembro com dois jogos:

Sport x Realidade Jovem – 15h (Brasília)

Bahia x Atlético-MG – 18h

No dia 17 de setembro, serão quatro partidas:

Corinthians x Juventude – 15h

Bragantino x Atlético-PI – 17h

São Paulo x Flamengo – 18h

Palmeiras x América-MG – 19h

As oitavas se encerram em 18 de setembro com:

Ferroviária x Vitória – 16h

Internacional x Fluminense – 18h

A CBF também definiu o calendário da fase final: