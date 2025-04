CBF se pronuncia sobre camisa vermelha da Seleção Brasileira para Copa de 2026; confira

Notícias de Esporte – A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) veio a público esclarecer que as imagens recentemente divulgadas nas redes sociais, apontadas como sendo os novos uniformes da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, não são oficiais.

Segundo a entidade, até o momento, nem a CBF nem a Nike — fornecedora oficial de material esportivo — divulgaram qualquer informação formal sobre a nova coleção de uniformes que será utilizada no próximo Mundial.

Em nota, a CBF reforçou seu compromisso com a transparência e com as normas estabelecidas em seu estatuto. A entidade destacou ainda que o processo de definição dos novos modelos está em andamento e será realizado em parceria com a Nike, respeitando todos os trâmites oficiais.

Dessa forma, a CBF orienta os torcedores a desconsiderarem as imagens que circulam na internet e a aguardarem a divulgação oficial da nova linha, que será anunciada por meio dos canais oficiais da entidade e da marca esportiva.

A expectativa é grande para conhecer os uniformes que acompanharão a Seleção Brasileira no próximo desafio mundial, mas a CBF reforça que qualquer informação oficial será comunicada no momento apropriado.

Confira a nota oficial: