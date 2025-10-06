Cetam abre inscrições para curso de Árbitro de Futebol em Manaus, Amaturá, Barcelos e Manicoré

Notícias do Esporte – O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) está com inscrições abertas, até o dia 10 de outubro de 2025, para o curso de Qualificação Profissional em Árbitro de Futebol. A capacitação oferece 140 vagas distribuídas entre os municípios de Manaus, Amaturá, Barcelos e Manicoré, e tem como objetivo formar novos profissionais para atuarem em competições esportivas, ampliando as oportunidades de inserção no mercado de trabalho.
A iniciativa é realizada em parceria com a Federação Amazonense de Futebol (FAF) e integra as ações do Governo do Amazonas voltadas à profissionalização e fortalecimento do esporte no estado.
As vagas estão distribuídas da seguinte forma:
Manaus: 40 vagas
Amaturá: 30 vagas
Barcelos: 40 vagas
Manicoré: 30 vagas
Inscrições presenciais
As inscrições estão sendo realizadas presencialmente nas unidades do Cetam de cada município.
Em Manaus, o processo acontece no Instituto Benjamin Constant (IBC), localizado na rua Ramos Ferreira, nº 991, Centro (zona sul), durante o horário comercial.
Pré-requisitos e documentação
Para participar do curso, o candidato deve:
Ter o Ensino Fundamental II completo;
Possuir idade mínima de 18 anos.
É necessário apresentar documentos pessoais e comprovante de escolaridade no ato da inscrição.
Formação e impacto
O curso de Árbitro de Futebol visa preparar profissionais qualificados para atuarem em partidas oficiais e comunitárias, fortalecendo o esporte e a profissionalização da arbitragem no Amazonas.
Com a formação, os participantes estarão aptos a atuar em competições locais, regionais e nacionais, contribuindo para o crescimento do futebol amazonense e abrindo novas oportunidades de carreira no segmento esportivo.