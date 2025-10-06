A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Esporte

Cetam abre inscrições para curso de Árbitro de Futebol em Manaus, Amaturá, Barcelos e Manicoré

Com 140 vagas disponíveis, iniciativa em parceria com a FAF busca formar novos profissionais para o esporte amazonense.

Por Jonas Souza

06/10/2025 às 13:36

Ver resumo

Notícias do Esporte – O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) está com inscrições abertas, até o dia 10 de outubro de 2025, para o curso de Qualificação Profissional em Árbitro de Futebol. A capacitação oferece 140 vagas distribuídas entre os municípios de Manaus, Amaturá, Barcelos e Manicoré, e tem como objetivo formar novos profissionais para atuarem em competições esportivas, ampliando as oportunidades de inserção no mercado de trabalho.

PUBLICIDADE

Leia mais: PF cumpre mandados em Manaus e apreende R$ 122 milhões em bens durante Operação Xeque-Mate

A iniciativa é realizada em parceria com a Federação Amazonense de Futebol (FAF) e integra as ações do Governo do Amazonas voltadas à profissionalização e fortalecimento do esporte no estado.

PUBLICIDADE

As vagas estão distribuídas da seguinte forma:

  • Manaus: 40 vagas

  • Amaturá: 30 vagas

  • Barcelos: 40 vagas

  • Manicoré: 30 vagas

Inscrições presenciais

As inscrições estão sendo realizadas presencialmente nas unidades do Cetam de cada município.
Em Manaus, o processo acontece no Instituto Benjamin Constant (IBC), localizado na rua Ramos Ferreira, nº 991, Centro (zona sul), durante o horário comercial.

Pré-requisitos e documentação

Para participar do curso, o candidato deve:

PUBLICIDADE

  • Ter o Ensino Fundamental II completo;

  • Possuir idade mínima de 18 anos.

É necessário apresentar documentos pessoais e comprovante de escolaridade no ato da inscrição.

Formação e impacto

O curso de Árbitro de Futebol visa preparar profissionais qualificados para atuarem em partidas oficiais e comunitárias, fortalecendo o esporte e a profissionalização da arbitragem no Amazonas.

Com a formação, os participantes estarão aptos a atuar em competições locais, regionais e nacionais, contribuindo para o crescimento do futebol amazonense e abrindo novas oportunidades de carreira no segmento esportivo.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Polícia

Mais de 22 kg de drogas são apreendidos em embarcação próximo a Barcelos

Jovem de 21 anos é preso em flagrante durante abordagem que revelou entorpecentes escondidos em malas.

há 3 minutos

Amazonas

Amazonense Maria de Fátima representa o Brasil no Mundial de Halterofilismo Paralímpico no Egito

A atleta representará o Amazonas e o Brasil em uma das competições mais importantes do calendário internacional da modalidade.

há 8 minutos

Manaus

Carreta tomba na Avenida Constantino Nery e causa lentidão em Manaus; Veja

Acidente causa lentidão no trânsito durante a manhã e mobiliza equipes de resgate.

há 11 minutos

Brasil

Lula pediu fim do tarifaço de 50% a produtos brasileiros em conversa por videoconferência com Trump

Os dois presidentes conversaram nesta segunda por 30 minutos.

há 11 minutos

Amazonas

Vice-reitora da FUnATI está entre os pesquisadores mais influentes do mundo, segundo ranking da Universidade de Stanford

A classificação é elaborada a partir dos registros do Scopus, um dos maiores bancos de dados de resumos e citações de artigos revisados.

há 13 minutos