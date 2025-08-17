Chocolate: Vasco aplica maior goleada da história contra o Santos no Morumbi

Notícias de esporte – Neste domingo, 17, no Morumbi, o Vasco conquistou uma vitória histórica diante do Santos pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o placar de 6 a 0, o ‘Gigante da Colina’ registrou a maior goleada já aplicada contra o rival paulista, superando todas as partidas anteriores entre as equipes.

O resultado expressivo marcou um momento importante para o Vasco, que dominou a partida do início ao fim, impondo amplo controle de jogo e efetividade nas finalizações.

A derrota também representa o maior revés sofrido pelo Santos contra qualquer adversário em sua trajetória recente.

Antes dessa partida, o Santos já havia sofrido derrotas significativas, porém nenhuma com uma margem tão ampla como a registrada neste domingo.

O resultado reforça a força do Vasco na competição e levanta questionamentos sobre a fase atual do time paulista.