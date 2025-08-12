A notícia que atravessa o Brasil!

Clássicos em Jogo: Oitavas de final da Copa do Brasil prometem emoção

Sorteio na CBF define confrontos emocionantes entre grandes clubes do futebol brasileiro.

Por Marcia Jornalist

12/08/2025 às 12:44

Notícias de esporte – Na manhã desta terça-feira, 12, a sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, foi palco do sorteio que definiu os confrontos da quinta fase, as oitavas de final, da Copa do Brasil Masculina. Com grandes clássicos à vista, o torneio promete muita emoção aos torcedores.

Os jogos marcarão confrontos entre gigantes: de um lado, Atlético-MG enfrentará o Cruzeiro, enquanto o Athletico-PR medirá forças com o Corinthians.

Do outro lado da chave, Vasco e Botafogo se encontrarão em mais um clássico carioca, e o Bahia fará duelo com o Fluminense. As datas-base para os jogos de ida e volta estão marcadas para 27 de agosto e 11 de setembro, respectivamente.

Após o sorteio, também foram definidos os mandos de campo. O Atlético-MG será o mandante no primeiro confronto contra o Cruzeiro, assim como o Athletico-PR receberá o Corinthians.

O Vasco jogará em casa contra o Botafogo e o Bahia fará o mesmo em relação ao Fluminense.

O chaveamento do torneio sugere que um dos finalistas sairá do quarteto que inclui Atlético-MG, Cruzeiro, Athletico-PR e Corinthians, enquanto o outro finalista será decidido entre Vasco, Botafogo, Bahia e Fluminense, prometendo uma competição acirrada e cheia de surpresas.

