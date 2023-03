Cléber Machado é demitido da Globo após 35 anos

Redação AM POST

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Globo confirmou nesta quarta-feira, 22, a demissão do narrador Cléber Machado, de 60 anos. O profissional narrou diferentes modalidades e esteve na cobertura dos principais eventos esportivos nacionais e internacionais nas últimas três décadas e meia.

Cléber Machado estava na Rede Globo desde 1988. Ele atuou na transmissão da Copa do Mundo pela primeira vez em 1990 e na dos Jogos Olímpicos em 1992, tendo estreado na cobertura do Carnaval em 1999.

A Globo afirmou que “as portas continuam abertas” para o narrador em eventuais projetos futuros. “Sua história profissional se mistura à história do esporte da Globo”, enfatizou a emissora, em nota.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Onda de demissões na Globo

Cléber Machado é o segundo narrador que deixou a emissora neste mês. Na semana passada, Jota Júnior foi demitido após 24 anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Globo está fazendo reformulações e também encerrou a parceria com os ex-árbitros Fernanda Colombo e Sandro Meira Ricci. Os dois, que formam um casal, saíram na esteira do fim do quadro Central do Apito.

O que a Globo disse

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O vínculo fixo de Cléber Machado com a Globo chega ao fim, mas as portas da empresa continuam abertas para novos projetos no futuro. Nos últimos 35 anos, Cleber Machado narrou grandes momentos do esporte brasileiro na Globo. Sua história profissional se mistura à história do esporte da Globo e, além de futebol, automobilismo, basquete, vôlei, atletismo, entre outras modalidades, ele mostrou versatilidade ao atuar também como apresentador e comentarista em programas da TV Globo e do sportv e ao ancorar transmissões de desfiles de Carnaval. Grande profissional, Cleber esteve presente nos principais eventos esportivos nacionais e internacionais ao longo das últimas décadas e contribuiu para alimentar a paixão do brasileiro pelo esporte, especialmente o futebol”, disse a emissora, em nota.