Clube amazonense vira Sociedade Anônima de Futebol e recebe aporte internacional

Clube bicampeão amazonense e campeão da Série C busca fortalecimento da gestão, novos investimentos e crescimento sustentável após venda para investidores estrangeiros.

Por Beatriz Silveira

11/08/2025 às 20:13

Notícias de Esporte – O Amazonas FC anunciou nesta segunda-feira (11) que se tornou oficialmente uma SAF (Sociedade Anônima de Futebol) e foi adquirido por um grupo de investidores internacional, cujo nome ainda não foi revelado. A mudança, divulgada nas redes sociais do clube, marca um novo capítulo na história da equipe, que atualmente disputa a Série B do Campeonato Brasileiro pelo segundo ano consecutivo.

Em comunicado, a diretoria afirmou que a chegada dos novos investidores representa “um passo estratégico para fortalecer a gestão, ampliar a capacidade de investimentos e acelerar o crescimento do Amazonas dentro e fora de campo”. O objetivo é garantir um modelo de gestão sustentável, voltado para resultados competitivos, formação de atletas e valorização da marca.

Leia também: Presidente da CMM, David Reis destaca prioridades para segundo semestre de 2025 na Câmara

Bicampeão amazonense e campeão da Série C, o Amazonas FC espera que a nova estrutura possibilite avanços significativos em seu desempenho e presença no cenário nacional.

