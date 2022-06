Com apoio do Governo, atleta Stand Up Paddle viaja para participar do Circuito brasileiro em Angra do Reis

Redação AM POST

Destaque amazonense na modalidade Stand Up Paddle, Pablo Casado irá participar da 1ª Etapa do Circuito Brasileiro 2022, no Rio de Janeiro, que acontece nos dias 17 a 19 de julho. O atleta foi contemplado com passagens aéreas, disponibilizadas pelo Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

“Oferecer suporte para atletas que possam representar nosso estado em competições de alto rendimento vem sendo marca do trabalho no governo Wilson Lima. Pablo Casado é referência nacional no esporte e essas competições pós-pandemia são de fundamental importância para incentivar, também, as novas gerações”, disse Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Coordenado pela da Confederação Brasileira de Surf (CBSURF), o Circuito Brasileiro é uma das competições de Stand Up Paddle mais importantes da temporada e contará com atletas profissionais de todas as regiões dos estados brasileiros. Com uma premiação recorde na história do evento no Brasil, a etapa acontecerá em Angra dos Reis (RJ) no tradicional Festival Aloha Spirit.

Com a imensidão do Rio Negro a seu favor, Pablo Casado relata sobre sua preparação para competir o circuito. “São dois anos sem competição Stand Up Paddle no Brasil e por consequência fiquei parado nesse período. Então acredito que esse reencontro vai ser muito bom poder rever amigos e adversários de provas. Venho de uma preparação intensa acordando às 4h da manhã sempre buscando qualidade de vida e melhor rendimento”, afirmou.

O atleta destacou sobre o privilégio de morar na Amazônia e de associar pratica Stand Up Paddle com contato da natureza. “A prática do esporte nesse paraíso amazônico vem me motivando nos últimos 10 anos, pois temos condições de remar 365 dias do ano e costumo dizer que isso é o que temos de melhor na nossa região,” comentou Pablo.