Com apoio do Governo do Amazonas, Rei do Ringue chega com três disputas de cinturões neste final de semana

Dando protagonismo aos lutadores locais, o principal evento de Muay Thai do Amazonas, o Rei do Ringue, chega a sua quarta edição neste sábado (28/05), com três disputas de cinturões e nove combates em seu card completo. O evento, que acontecerá no Stadium Valhalla, na rua do Comércio, bairro Parque 10 de Novembro, zona centro-sul de Manaus, tem apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

“É empolgante acompanharmos eventos com tantos lutadores de destaque. O Muay Thai é uma das modalidades mais eletrizantes de combate, com vários momentos de tirar o fôlego e que garante o entretenimento para quem está assistindo. É uma satisfação contribuir para que novos talentos sejam fomentados”, disse Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

A competição organizada pela Federação Amazonense de Muay Thai (FABT), tem como presidente, Rômulo Bonates, que em entrevista, falou sobre o que espera para a edição de 2022.

“As expectativas são as melhores possíveis. O Rei do Ringue é considerado o melhor evento de Muay Thai do Amazonas, a primeira edição já contou com uma das maiores premiações do Brasil. Vamos tentar trazer um grande espetáculo, conseguir reunir grandes atletas do Amazonas. Vamos ter disputa de cinturões e espero que tudo saia como planejado e que tenhamos grandes lutas”, afirmou Rômulo Bonates, presidente da Federação Amazonense Muay Thai.

Ao todo, 18 lutadores subirão ao ringue, sendo uma luta feminina, protagonizada Nelly Marrenta (FMT) e Thainá Ribeiro (Black River), na categoria Peso Leve (até 57kg) e uma disputa no Veterano, com Peso Casado, entre Canela Capoeira (CT Canela Team) e Fabiano Melo (FMT).

Card Completo: Rei do Ringue, Manaus (AM)

• Zairo Garcia (Associação Nunes) x Lucas Ribeiro (North Warriors) – 70kg

• Elberte Boyca (North Warriors) x Abrahim Santos (FMT) – 63,9kg

• Anderson Souza (Balby Team) x Victor Ferreira “Vitinho” (Brotherhood) – 65kg

• Canela Capoeira (CT Canela Team) x Fabiano Melo (FMT) – Veterano, Peso Combinado

• Nelly Marrenta (FMT) x Thainá Ribeiro (Black River) – Feminino – 57kg

• Daniel Marinho (FMT) x Gabriel Ribeiro (Vikings) – 66kg

• Jhony Boyka (FMT) x Ed Júnior (Black River) – 64kg

• Matheus Vieira (GF Arena) x João Pedro (Vikings) – 55kg

• Combate a definir pela organização

* Com informações da assessoria de imprensa