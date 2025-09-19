A notícia que atravessa o Brasil!

Esporte

Com direito a gol relâmpago, Flamengo derrota Estudiantes no Maracanã

São Paulo é superado por 2 a 0 pela LDU nas quartas da Libertadores.

Por Marcia Jornalist

19/09/2025 às 06:33

Notícias de esporte – Quinze segundos, esse foi o tempo que a torcida do Flamengo precisou esperar para soltar o primeiro grito de gol na noite desta quinta-feira (18) no estádio do Maracanã.

Em partida transmitida pela Rádio Nacional, o Rubro-Negro da Gávea foi melhor na maior parte do confronto e derrotou o Estudiantes (Argentina) pelo placar de 2 a 1 para partir em vantagem na busca de uma vaga nas semifinais da Copa Libertadores da América.

Empurrado por um Maracanã lotado, o time do técnico Filipe Luís pressionou a equipe argentina desde o apito inicial.

E essa aposta precisou de apenas 15 segundos para dar resultado. No primeiro lance da partida, o centroavante Pedro recebeu passe na entrada da área e tabelou com Plata antes de se livrar da marcação de Núñez com um giro e bater colocado para superar o experiente goleiro uruguaio Muslera.

Após abrir o placar, o time da Gávea aumentou a pressão e chegou ao segundo logo aos oito minutos. O lateral Ayrton Lucas avançou em velocidade pela ponta esquerda e cruzou na medida para Varela, que acertou um voleio, de primeira, para marcar um golaço.

A partir daí o Flamengo começou a mostrar outra qualidade que é resultado direto do trabalho do técnico Filipe Luís, o controle do jogo a partir do toque de bola. Com isso, o time da Gávea pouco sofreu diante do Estudiantes até os minutos finais do segundo tempo.

Mas, aos 36 minutos, um lance mudou a dinâmica do confronto. O atacante equatoriano Plata recebeu o segundo cartão amarelo e acabou sendo expulso (em marcação muito controversa). Com um homem a mais o Estudiantes passou a se arriscar mais e conseguiu descontar aos 45 minutos com o atacante Carrillo.

Este resultado deixou o Flamengo em boa situação para a partida de volta das quartas de final, que será disputada a partir das 21h30 (horário de Brasília) da próxima quinta-feira (25) no estádio Jorge Luis Hirschi, em Buenos Aires. O Rubro-Negro avança até mesmo em caso de empate.

Derrota do São Paulo
Quem teve uma jornada para esquecer foi o São Paulo, que, jogando no estádio Casablanca, nos 2.850 metros de altitude de Quito, foi derrotado por 2 a 0 pela LDU (Equador) no confronto de ida das quartas de final da competição continental.

A equipe comandada pelo técnico argentino Hernán Crespo até teve um bom início de partida. Mas o time equatoriano não demorou a assumir o controle das ações e abriu o marcador aos 14 minutos da etapa inicial, quando Adalla lançou Bryan Ramírez, que bateu de primeira para superar o goleiro Rafael.

Após o intervalo o São Paulo até teve oportunidades de marcar o seu gol, em especial com o atacante Luciano, mas não foi eficiente e acabou vendo a LDU ampliar a sua vantagem aos 32 minutos com o atacante Estrada.

Com isso, o Tricolor terá que vencer por ao menos dois de diferença na próxima quinta-feira no Morumbis para forçar a disputa de pênaltis. A classificação ao final dos 90 minutos só será possível em caso de um triunfo com três gols de vantagem.

