Com virada e emoção, Flamengo vence o Vasco e abre vantagem na semifinal do Campeonato Carioca

Na noite desta segunda-feira (13), pela primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca, no Maracanã, em jogo movimentado e recheado de emoções, o Flamengo venceu o Vasco pelo placar de 3 a 2 e largou na frente rumo à grande decisão do estadual.

Com o resultado, o Flamengo agora joga por um empate no próximo domingo (19), às 16h, para avançar à decisão contra Fluminense ou Volta Redonda (na ida, o Voltaço venceu por 2 a 1). O Vasco, por sua vez, precisa de uma vitória por um gol de diferença, já que leva vantagem de um placar igual por ter melhor campanha na primeira fase da competição.

O Vasco abriu o placar logo aos 10 minutos de jogo. Após cobrança de lateral, Rodrigo Caio se enrolou dentro da área, tentou cortar e acabou deixando para Gabriel Pec, que emendou sem deixar a bola cair para estufar a rede da meta defendida pelo goleiro Santos.

Controlando o primeiro tempo, o Cruzmaltino correu poucos riscos até a parada técnica, na casa dos 20 minutos. Sem criatividade, O Flamengo conseguiu chegar ao empate com a genialidade do craque Arrascaeta.

Aos 24 minutos, Matheuzinho avançou pela direita e cruzou na área. O lateral-direito Pumita Rodríguez cortou para a entrada da área e o meia uruguaio acertou linda finalização, de primeira. O goleiro Léo Jardim chegou a tocar na bola, mas sem força necessária para tirar da direção do gol.

A primeira etapa ficou eletrizante e o Gigante da Colina balançou a rede quatro minutos depois, com o zagueiro Léo, mas o lance foi anulado por posição irregular dentro da pequena área rubro-negra.

Ponto forte da equipe treinada por Maurício Barbieri, a saída de bola acabou traindo o Vasco. Aos 39 minutos, Manuel Capasso errou dentro da área e deixou a bola nos pés de Pedro, que soltou uma bomba no canto direito, sem chances de defesa. O tento anotado fechou o placar do primeiro tempo.

“Lá e cá”

Na volta para a segunda etapa, o Vasco subiu suas linhas, pressionou no campo de ataque e apostou nas bolas espetadas. Assim, o Cruzmaltino voltou a deixar o duelo com o marcador igual.

Aos 13 minutos, após bola recuperada, Pedro Raul foi acionado na esquerda com a zaga do Flamengo exposta, levantou a cebeça e cruzou na medida para Alex Teixeira, que levou a melhor na disputa com Fabrício Bruno e escorou para o fundo da rede.

Após a parada técnica do segunda metade, o Flamengo voltou a dominar o marcador. Era noite animada no Maracanã para o clássico dos milhões! Aos 24 minutos, Arrascaeta cobrou falta na segunda trave e achou Fabrício Bruno livre para completar de cabeça e dar, novamente, a liderança ao clube da Gávea.

Com o terceiro gol do Rubro-negro, a partida perdeu em intensidade e o cansaço virou protagonista. Os rivais acumularam erros de troca de passes e transição, e pouco conseguiam criar oportunidades.

Expulsões e confusão

Para o Flamengo, no entanto, o duelo não terminou bem. Matheus Gonçalves, que acabara de entrar no lugar do artilheiro Gabi, levou dois cartões amarelos em dois minutos, foi expulso e desfalca a equipe comandada por Vítor Pereira no segundo jogo.

Logo após o cartão vermelho para o jovem jogador do Rubro-negro, já nos acréscimos, Marinho, que estava no banco, foi à beira do gramado, esbravejou, ocasionou confusão com o banco vascaíno e também foi expulso pelo árbitro Wagner do Nascimento Magalhães.

O Vasco bem que tentou diminuir o prejuízo após um bom jogo, ainda apostou em jogadas aéreas, mas não conseguiu evitar a vitória rubro-negra, dando o troco após o placar na penúltima rodada da Taça Guanabara.