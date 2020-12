Como fazer apostas em Tênis sem o Big 3?

Nós como fãs do Tênis e torcedores da modalidade e não de atletas específicos podemos nos considerar abençoados pelos últimos anos que vivemos. É bastante raro que simplesmente três dos maiores jogadores da história de um esporte sejam contemporâneos e disputem semana após semana títulos e a liderança do ranking da ATP. Como fazer apostas em tênis então?

As apostas em Tênis

Liderar. Isso pode ser uma benção, mas também uma maldição. É que estamos acostumados a ver Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic atropelando aos demais tenistas consecutivamente. Portanto, acabamos ficando mal-acostumados quando o assunto é fazer apostas em Tênis. Por consequência, fazer qualquer tipo de aposta esportiva quando um dos três está em quadra parece uma tarefa relativamente simples.

O tênis é um esporte onde as zebras não são tão comuns e os três estão claramente em um nível acima dos demais. Mas o US Open recentemente nos trouxe um cenário completamente diferente: Roger Federer está se recuperando de uma contusão e fora do restante da temporada. Já Rafael Nadal preferiu não ir aos Estados Unidos por conta da pandemia e Novak Djokovic acabou sendo desclassificado da maneira mais infantil possível. Então como escolher os seus favoritos sem pelo menos um dos três em quadra?

Big 3 e as apostas em Tênis?

A disputa de torneios sem a presença de qualquer um dos três maiores nomes da atualidade promete ser uma situação cada vez mais corriqueira nos próximos anos. Começando principalmente por Roger Federer. É que o suíço recentemente no mês de agosto completou 39 anos. E, embora ainda não tenha anunciado nada de maneira oficial provavelmente 2021 será a sua última temporada como jogador profissional. Como arriscar apostas em Tênis?

Certamente, Federer tem uma série de recordes importantes em sua carreira, sendo inclusive o jogador mais velho a atingir o topo do ranking da ATP. Já Rafael Nadal, o rei do saibro, tem “apenas” 34 anos, mas durante grande parte de sua carreira foi atormentado por lesões, o que nos faz crer que muito provavelmente o Touro Miúra não irá ter uma carreira tão longeva. Pelo menos tão longa quanto a do seu principal rival.

No entanto, entre os três quem parece ter ainda mais tempo de ação no circuito do tênis é Novak Djokovic, com 33 anos de idade. Porém, é uma grande incógnita saber quais serão suas motivações para continuar por mais tempo em ação, principalmente se levarmos em conta suas últimas e polêmicas ações.

Como apostar em tênis sem os astros em quadra?

Então, mais do que nunca é necessário começar a fazer apostas em tênis não somente contando com o trio em quadra, mas sim tentando entender melhor o esporte e suas nuances.

Estudo

E para isso nada é melhor do que o estudo. Isso funciona tanto para quem gosta de apostar, quanto para tenistas de alto rendimento como os citados. Federer, Nadal e Djokovic assim como veteranos do esporte do nível de Andre Agassi, devem analisar profundamente cada partida, cada movimento em função da sua própria excelência. Da mesma forma, apostar em tênis exige também muito estudo em cada uma das partidas para obter sucesso.

Estratégia

O tênis é um jogo de estratégia e um pequeno detalhe pode colocar tudo a perder se não levarmos esses detalhes em consideração enquanto fazemos nossas apostas em qualquer tipo de partida ou torneio. Começando pelo piso no qual a partida será disputada. Cada tenista tem um piso favorito e consequentemente seu desempenho em torneios nessas condições será muito melhor do que em outras com piso diferente.

Treinamento

Aqui outro grande ponto a ser levado em consideração é o estilo de cada um dos tenistas. Um determinado atleta pode ser muito bom contra determinados tipos de adversários. No entanto, enfrentando outros, pode levar uma séria desvantagem mesmo estando em classificação muito melhor no ranking. Assim, o treinamento, a disciplina e a estratégia fazem toda a diferença no resultado do treinamento dos atletas em questão.

A saúde dos atletas do Tênis

Outro fator que não pode ser desconsiderado é como o atleta cuida da sua saúde. Tenistas de alto rendimento, devem levar adiante não somente uma alimentação cuidadosa e equilibrada, mas também um plano de exercícios. Caso contrário descuidar lesões ou uma sequência muito grande de jogos podem acabar sendo surpreendidos e prejudicados se não levarem a sério esse ponto.

Por fim, lembre-se de sempre levar em conta o que está em jogo naquele momento. Os pontos conquistados no ranking da ATP têm validade de um ano. E, por conta disso a campanha do ano anterior pode ter muita importância para o desempenho de um jogador que deseja manter a pontuação para não ter grandes quedas no ranking.

Por fim, como escolher os melhores mercados?

Após fazer todos os seus estudos em cada uma das partidas você mesmo será capaz de definir quais são os mercados lucrativos de uma partida e quais não são. Afinal, lembre-se sempre que não existe apenas a aposta esportiva para tentar prever quem irá vencer a partida.

Alguns dos mercados mais lucrativos para as apostas em Tênis são o under/over para o número de games disputados, o vencedor de cada um dos sets, o tempo de duração da partida ou até mesmo as apostas com handicap.

