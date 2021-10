Confira os ganhadores do 4º sorteio para o jogo Brasil x Uruguai em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Mais 200 sorteados! O quarto sorteio da Vacina Premiada já rodou na manhã deste sábado (9) e os nomes estão disponíveis para você conferir os contemplados com ingressos para o o clássico sul-americano entre Brasil e Uruguai. O jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo acontece no dia 14 deste mês, na Arena da Amazônia, em Manaus.

Continua depois da Publicidade

Será a primeira partida da Seleção com a presença de público desde o início da pandemia de Covid-19. Os 3 mil bilhetes sorteados são uma contrapartida da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o Estado, sem custo para o Governo do Amazonas.

Até agora, 800 ingressos foram sorteados para o jogo. Clique aqui e confira todos os sorteados até o fechamento desta matéria ou acesse o site www.vacinapremiada.am.gov.br.

Como você pode concorrer?

O interessado deve preencher um cadastro informando:

Continua depois da Publicidade

Nome

Telefone

Endereço

Número do RG e do CPF.

Serão três sorteios por dia, incluindo sábado e domingo (09 e 10/10), sempre às 10h, 14h e 18h.

Será sorteado um ingresso por CPF. Somente a pessoa sorteada poderá assistir à partida, não podendo transferir ou revender o ingresso, pois ele estará vinculado ao CPF.

Continua depois da Publicidade

Os dados informados na inscrição serão cruzados com as informações do Conecte SUS do Ministério da Saúde para confirmar a aplicação das duas doses ou da dose única.

Locais de retirada

Os sorteados devem continuar acompanhando as redes sociais oficiais e o site da campanha Vacina Premiada onde, em breve, serão publicadas informações sobre o local de retirada dos ingressos e datas e horários para realização dos testes (antígeno ou RT-PCR) para quem tomou a segunda dose dos imunizantes após o dia 29 de setembro.