Conmebol divulga datas e horários das semifinais da Libertadores e da Sul-Americana

A Conmebol divulgou nesta sexta-feira as datas e horários das semifinais da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. Cinco brasileiros estão classificados para a próxima etapa das competições sul-americanas e vivos na briga pelo título.

Na Libertadores, o duelo brasileiro entre Fluminense e Internacional abrirá a semifinal. A partida de ida será realizada em 27 de setembro (quarta-feira), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio. A volta é no dia 4 de outubro (quarta-feira), às 21h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O Fluminense continua em busca do título inédito após eliminar o Olimpia, carrasco do Flamengo, com duas vitórias: 2 a 0, no Maracanã, e 3 a 1, no Paraguai. Já o Inter passou pelo Bolívar: 1 a 0, na Bolívia, e 2 a 0, no Beira-Rio.

A outra semifinal será no dia 28 de setembro (quinta-feira), às 21h30, entre Boca Juniors e Palmeiras, na La Bombonera. A volta será no dia 05 de outubro (quinta-feira), às 21h30, no Allianz Parque.

Único brasileiro vivo que pode se tornar tetracampeão da Libertadores, o Palmeiras venceu o Deportivo Pereira, na Colômbia, por 4 a 0. Em São Paulo, segurou um empate sem gols. O Boca levou a melhor sobre o Racing nos pênaltis, após dois empates por 0 a 0.

Na Sul-Americana, Corinthians e Fortaleza abrem os confrontos da semifinal no dia 26 de setembro (terça-feira), às 21h30, na Neo Química Arena. A volta será no dia 03 de outubro (terça-feira), às 21h30, na Arena Castelão.

O Corinthians chegou à semifinal ao passar pelo Estudiantes nos pênaltis, após vitória em São Paulo e derrota na Argentina por 1 a 0. O Fortaleza levou a melhor sobre o América-MG, com vitórias por 3 a 1, em Belo Horizonte, e por 2 a 1, na capital cearense.

O outro duelo é entre LDU e Defensa y Justicia. A partida de ida será no dia 27 de setembro (quarta-feira), às 19h, em Quito, no Equador. A volta, no Florencio Sola, na Argentina, será no dia 04 de outubro (quarta-feira), às 19h.

A LDU derrotou o São Paulo nos pênaltis ao vencer no Equador por 2 a 1 e perder no Morumbi por 1 a 0, enquanto o Defensa y Justicia despachou o Botafogo-RJ com empate no Rio por 1 a 1 e triunfo na Argentina por 2 a 1.

Veja datas, horários e onde assistir aos confrontos da Libertadores:

IDA

27/9 – 21h30 – Maracanã – Fluminense x Internacional – Globo e Paramount+

28/9 – 21h30 – Bombonera – Boca Juniors x Palmeiras – ESPN e Star+

VOLTA

4/10 – 21h30 – Beira-Rio – Internacional x Fluminense – Globo e Paramount+

5/10 – 21h30 – Allianz Parque – Palmeiras x Boca Juniors – ESPN e Star+

VEJA DATAS, HORÁRIOS E ONDE ASSISTIR AOS CONFRONTOS DA SUL-AMERICANA

IDA

26/9 – 21h30 – Neo Química Arena – Corinthians x Fortaleza – SBT, ESPN e Star+

27/9 – 19h – Rodrigo Paz Delgado – LDU x Defensa y Justicia – Paramount+

VOLTA

3/10 – 21h30 – Castelão – Fortaleza x Corinthians – SBT, ESPN e Star+

4/10 – 19h – Norberto “Tito” Tomaghello – Defensa y Justicia x LDU – Paramount+

Estadão Conteúdo