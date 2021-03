Copa do Brasil: Santa Cruz e Manaus goleiam em sexta-feira fluminense

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Agência Brasil

A sexta-feira (26) de partidas em território fluminense pela Copa do Brasil (mesmo sem times do Rio de Janeiro envolvidos) teve início com as classificações de Santa Cruz e Manaus à segunda fase da competição nacional. Em Mesquita (RJ), o Santa Cruz atropelou o Ypiranga-AP por 4 a 0. Em Nova Iguaçu (RJ), o Manaus goleou o Jaraguá-GO por 4 a 1.

Os duelos estavam marcados, respectivamente, para os estádios Zerão, em Macapá, e Amintas de Freitas, em Jaraguá (GO), mas os locais precisaram ser alterados por causa das restrições para partidas de futebol nos estados do Amapá e de Goiás. Antes de ir para Mesquita, o embate entre Ypiranga e Santa Cruz foi levado para o estádio Antônio Accioly, em Goiânia, mas teve de mudar novamente, após o veto a jogos em território goiano. O confronto envolvendo Jaraguá e Manaus esteve agendado para o estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), até ser suspenso pela prefeitura, o que forçou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a transferir a peleja para Nova Iguaçu.

Os jogos tiveram atacantes como protagonistas. No estádio Giulite Coutinho, em Mesquita, o destaque foi Pipico. Aos 32 minutos do primeiro tempo, o camisa 9 aproveitou cruzamento rasteiro do zagueiro Ítalo, improvisado na lateral direita, e abriu o placar para o Santa Cruz diante do Ypiranga. Aos 43, ele deixou o lateral-esquerdo Alan Cardoso livre para ampliar. Na segunda etapa, Pipico marcou o terceiro em chute cruzado, aos 24 minutos. Por fim, aos 30, foi dele o passe para o meia Chiquinho fechar a goleada tricolor.

No estádio Jânio Moraes, em Nova Iguaçu, quem brilhou foi Vanilson. O atacante inaugurou o marcador para o Manaus contra o Jaraguá aos dez minutos do primeiro tempo, após tabelar com o meia Gabriel Davis. Os goianos igualaram aos 24, em chute do atacante João Paulo, da entrada da área. Dez minutos depois, Vanílson apareceu de novo, completando um cruzamento pela direita do atacante Philip. O triplete do camisa 26 saiu aos 27 da etapa final. Ele ainda deixou o volante Guilherme Amorim na cara do gol para fazer o quarto dos amazonenses, aos 39 minutos.

As classificações asseguraram ao Santa Cruz e ao Manaus uma premiação de R$ 675 mil. Só pela participação, os dois clubes já tinham entrado em campo com outros R$ 560 mil no bolso. Na segunda fase, o Tricolor terá pela frente o Cianorte-PR, fora de casa. O Gavião do Norte, por sua vez, medirá forças com o Bahia, também como visitante. Os confrontos ainda serão marcados pela CBF.