Copa Norte de Pickleball agita o Shopping Ponta Negra em Manaus

Notícias de esporte – O Shopping Ponta Negra localizado na Zona Oeste de Manaus, será palco da Copa Norte de Pickleball, que acontece de sexta (22) a domingo (24). O torneio visa movimentar o cenário esportivo regional e atrair atletas e entusiastas do crescente fenômeno mundial.

A competição definirá a equipe que representará o Amazonas na Copa das Confederações, programada para setembro na Bahia.

Organizada pela Federação Amazonen se de Pickleball (FAP) em parceria com a Confederação Brasileira de Pickleball (CBP), a competição ocorrerá no estacionamento coberto G1 do shopping.

Os jogos estão agendados para sexta-feira, das 19h às 21h30, sábado, das 9h às 20h, e domingo, das 14h às 17h, com entrada gratuita ao público.

Atletas amazonenses participarão de disputas de simples e duplas, valendo pontos para o ranking nacional e integrando o calendário fixo da FAP.

O evento também terá um espaço especial para crianças e famílias, permitindo que todos experimentem o esporte de forma interativa no domingo, a partir das 15h.

O Pickleball, que mistura elementos de tênis, badminton e tênis de mesa, tem crescido rapidamente no Brasil, atraindo praticantes de todas as idades. Rogério Marchioretto, presidente da FAP, destaca a importância da Copa Norte para consolidar o Amazonas como referência no esporte.

O Shopping Ponta Negra reafirma seu compromisso com ações que promovem saúde e inclusão para a comunidade.