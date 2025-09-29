Corinthians é derrotado pelo Flamengo e amarga sétimo jogo sem vitória

Notícias de esporte – Na noite deste domingo (28/9), o Corinthians recebeu o Flamengo pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, em uma partida decisiva para o clube paulista, que buscava quebrar uma incômoda série sem vitórias como mandante. No entanto, a equipe foi derrotada pelo rubro-negro por 2 a 1.
Atualmente, o Corinthians está há sete jogos sem vencer, sendo que a última vitória ocorreu em maio, quando derrotou o Santos por 1 a 0, com gol de Yuri Alberto.
Desde então, o Timão disputou sete partidas, com quatro empates e três derrotas, somando apenas quatro pontos em 21 possíveis.
Retrospecto do Corinthians
- Corinthians 0 x 0 Vitória
- Corinthians 1 x 2 Red Bull Bragantino
- Corinthians 0 x 0 Cruzeiro
- Corinthians 1 x 1 Fortaleza
- Corinthians 1 x 2 Bahia
- Corinthians 1 x 1 Palmeiras
- Corinthians 1 x 2 Flamengo
Agora, o Corinthians deixará São Paulo para visitar o Rio Grande do Sul na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão enfrentará o Internacional no Estádio Beira-Rio nesta quarta-feira (1º/10), às 19h30.