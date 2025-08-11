A notícia que atravessa o Brasil!

Corinthians encara Juventude fora de casa pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão

Time de Dorival Júnior busca vitória em Caxias do Sul para se aproximar do G-6 da competição.

Por Fernanda Pereira

11/08/2025 às 11:36

Foto: Reprodução

Notícias de Esporte – O Corinthians volta a campo nesta segunda-feira (11) para enfrentar o Juventude, às 20h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo marca o encerramento do primeiro turno para as duas equipes.

Embalado pela classificação sobre o Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil, o time comandado por Dorival Júnior tenta retomar o caminho das vitórias na liga após empatar com o Fortaleza na rodada anterior.

Para o confronto, o técnico não poderá contar com Memphis Depay e André Carrillo, que se lesionaram no clássico contra o Palmeiras. Em contrapartida, o atacante João Pedro Tchoca retorna após cumprir suspensão e está relacionado.

A provável escalação do Corinthians é: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Talles Magno (ou Romero).

A arbitragem será de Lucas Casagrande (PR), auxiliado por Rafael Trombeta e Sidmar dos Santos Meurer. O VAR ficará a cargo de Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE). A transmissão ao vivo será feita pelo SporTV e Premiere.

 

