Corinthians perde para Del Valle e é eliminado da Libertadores

Nessa quarta-feira, 7, o Corinthians foi eliminado da Libertadores. O time paulista foi dominado diante do Independiente Del Valle, perdendo o jogo por 3 a 0 em Quito.

No primeiro tempo, os equatorianos exploraram o lado esquerdo rival e fizeram 2 a 0 com Hoyos sem grandes dificuldades. O 2° tempo continuou amplamente dominado pelos donos da casa. O meia Sornoza, ex-Corinthians, marcou o terceiro e decretou a eliminação do Corinthians.

O resultado deixa a equipe estacionada com quatro pontos do Grupo E. Os times voltam a campo pela Libertadores somente no próximo dia 28.

O eliminado paulista encara Liverpool-URU buscando garantir o 3° lugar para jogar a Sul-Americana, enquanto o Del Valle joga contra o Argentinos Juniors.

Redação AM POST